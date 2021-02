Na quarta-feira (24), às 17 horas, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) vai oferecer um curso de jardinagem gratuito e online, por meio da plataforma Zoom. O evento “Jardinagem para todos” contará com a orientação da agrônoma e técnica em jardinagem Maria Varlene Bandeira Kuhn e o arquiteto e urbanista Marlos Hardt, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo.

O curso vai fornecer dicas de como escolher, cultivar e cuidar das plantas e do seu ambiente, seja no apartamento, em casa ou até no trabalho. Mais detalhes e informações por este link.

Semana Bem-Estar

O evento integra a Semana de Bem-Estar da PUCPR, que acontece de 23 a 26 de fevereiro, de forma totalmente online e gratuita, aberta para toda a comunidade. Além da jardinagem, outros temas contemplados são: nutrição, gastronomia, ação social, saúde mental, atividade física, paratletismo, espiritualidade, arte e cultura, trabalho remoto, terceira idade, aprendizagem, plataformas digitais, entre outros.

Inscrições

As atividades da Semana do Bem-Estar da PUCPR são gratuitas e abertas a quaisquer interessados. É preciso, contudo, inscrever-se com antecedência, na plataforma Sympla. Alguns encontros serão realizados via Zoom, sendo que o link para ingresso na sala será encaminhado ao e-mail cadastrado na inscrição, enquanto outros serão transmitidos ao vivo no canal oficial da PUCPR no YouTube. Inscrições, programação completa e demais informações podem ser conferidas neste link.