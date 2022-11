O mês e dezembro já está com a nova programação do projeto Pedala Curitiba noturno, que proporciona à população atividade física e de lazer com bicicleta pelos bairros da capital.

Promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o pedal noturno ocorrerá apenas na primeira e segunda semanas do mês, com largada sempre às 20h e trajeto de aproximadamente 15 quilômetros. Não é preciso se inscrever, é só chegar com a bike e os equipamentos de segurança e participar.

+ Leia mais: Rede paranaense de atacarejos inaugura 9ª loja na Grande Curitiba

O Pedala Noturno integra as demais ações que a prefeitura de Curitiba promove no âmbito do Curitiba Viva Bem, um conjunto de políticas públicas que promovem a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Cronograma