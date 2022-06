Você certamente já percebeu que as máquinas de pegar bichinhos de pelúcia voltaram como uma febre e parece que vieram para ficar. Um shopping de São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba, levou a experiência de brincar nestas maquinas ao extremo. Neste brinquedo, chamado de Grua Humana, são as pessoas que funcionam como garras.

A novidade já está funcionando e funciona da seguinte forma. Uma pessoas é içada por uma máquina com a ajuda de um equipamento parecido com o usado por montanhistas. Uma segunda pessoa comanda um joystick daqueles de fliperama até terminado local e aperta um botão. O participante que está suspenso desce e tenta agarrar quantas guloseimas conseguir. Em seguida, ele é conduzido até uma caixa e solta lá dentro tudo que agarrou. Depois é só recolher os brindes.

Veja o vídeo da ação:

A Grua Humana é uma locação de entretenimento inaugurada na última segunda-feira (27), no piso L2 do Shopping São José. Há um peso limite de 95kg para participar como “garra humana”. A atração não tem prazo para terminar, pois é uma operação do próprio shopping. Os participantes podem “pescar” balas, doces, chocolates e salgadinhos em geral, entre eles a famosa Pipoteca.

O Shopping São José fica na Rua Izabel A Redentora, 1434, São José dos Pinhais. A idade recomendada é para maiores de 4 anos. O valor da brincadeira é R$ 35,00.