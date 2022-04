O mais novo restaurante do Grupo Madero inaugura neste sábado (30) em Curitiba. O Dundee Chicken & Burgers é a mais nova marca do chef e empresário Junior Durski, que une duas apostas no cardápio: frango frito no balde e cheeseburger com o famoso pão crocante do Madero.

Para comemorar a nova marca, o grupo teve celebração dupla com dois almoços beneficentes. Na quinta-feira (28), trinta crianças do Instituto Playing For Change Brasil estrearam o cardápio. Nesta sexta (29), foi a vez das crianças da Associação Serpiá. Para o público, o restaurante abrirá as portas oficialmente neste sábado.

“Estamos muito felizes com a chegada de mais uma marca do Grupo Madero em Curitiba, cidade amada, onde a nossa história começou. Por isto teremos festa dupla, para duas instituições! É nossa tradição dividir com a criançada cada nova conquista, onde elas são as estrelas”, comemora Junior Durski.

O Dundee Chicken & Burgers tem como carro-chefe o frango frito no balde, crocante, bem temperadinho e sem conservantes. Em tirinhas empanadas, ou pedaços de frango, vem nos tamanhos M, G e GG, com molhos variados, e com destaque para o Buffalo de Pimenta. O frango também ganha versões de sanduíches, como a Sobrecoxa Crispy e Filé de Peito Crispy.

A outra estrela é o cheeseburger, feito sob o calor da chapa prensada de aço carbono em altíssima temperatura, formando por fora uma casquinha e mantendo por dentro o melhor sabor e características da carne. Servidos em pão crocante do Madero quentinho, queijo tipo cheddar, maionese, alface e tomate orgânicos.

O restaurante foi construído num terreno de mais de 1,8 mil m². O projeto arquitetônico e sustentável é de Kethlen Ribas Durski, com utilização de containers reaproveitados de transporte de carga. A atmosfera é tecnológica, com totens de autoatendimento, além de estrutura drive-thru e possibilidade de compra pelo APP Grupo Madero (disponível para IOS e Android), com promoções exclusivas. Será o terceiro restaurante Dundee no país, sendo o primeiro na Ecoparada Madero e o segundo em Goiânia.

Dundee Chicken & Burgers

Inauguração: 30/04, às 12h

Endereço: Avenida Água Verde 225 – Curitiba

Horários: 11h às 23h

dundeechicken.com.br

