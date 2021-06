O Jeronimo Track, modelo container e com estrutura de drive-thru, já está atendendo os clientes no Bairro Cabral, em Curitiba. O restaurante do Grupo Madero, do chef Junior Durski, é o sexto na cidade e o primeiro na versão container. tem capacidade para 121 lugares e possui ainda totens de autoatendimento, onde os clientes fazem o próprio pedido.

No cardápio, opções de tamanhos de lanches: P, M, G e GG, para diferentes fomes e grupos. O carro-chefe e um dos campeões de pedidos é o hamburguer com pão tipo brioche levemente tostado; acompanhado de molho rosé. Há também a versão Cheesebacon e o Crispy Chicken, com peito de frango empanado crocante e queijo cheddar. Para petiscar a rede oferece tem batatas-fritas e mini-coxinhas de frango.

Entre as bebidas a rede tem lemonades naturais de morango orgânico e o chá gelado, além das cervejas. Na ala das sobremesas, aparecem a Casquinha Black com borda de confeito de chocolate e vanilla, o Ice Mix com calda de brigadeiro, chocolate crocante em pó e rocks de chocolate, além dos Milk Shakes com releituras especiais, como o de Banana em calda.

Serviço

Jeronimo Track: Av. Munhoz da Rocha, 904, Cabral, Curitiba/PR – Fone: ‎41 3797-1999. Horário: Salão: 7h às 22h de seg a seg. App: 7h as 22h | Delivery: 11h as 21:45h | Take Away: 10h as 22h.