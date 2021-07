Você ficava maravilhado com os cenários do “Castelo Rá-Tim-Bum”, “Cocoricó” e “O Mundo da Lua”? Sempre teve curiosidade em saber quem estava por trás da decoração? Então você não pode perder o evento da Guritiba. Entre os dias 24 e 31 de julho vai acontecer o curso com Lu Grecco, a cenógrafa dos programas icônicos da TV Cultura. De forma on-line e gratuita, o curso tem objetivo de ensinar pais, educadores e a garotada em como construir cenários infantis com a utilização de materiais simples, como o papelão e E.V.A.

“Dominando essas técnicas é possível ensinar as crianças a confeccionarem teatrinhos de fantoches ou, até mesmo, criarem diversas possibilidades de novas brincadeiras, com os cenários que podem ser construídos em casa. São métodos de pintura, colagem e acabamento que vão se transformar em um mundo de sonhos e muitas histórias”, explica Lu Grecco.

O curso será transmitido pela plataforma Zoom e as inscrições podem ser feitas no portal do Sympla.

Pra ver em casa

“Fuzuê do Pererê” terá exibição on-line gratuito neste domingo (25). Foto: Divulgação

Outra novidade do Guritiba é a exibição do espetáculo infantil “Fuzuê do Pererê”, do Grupo Tupi Pererê. A peça é um divertido musical cheio de brincadeiras que festejam os ritmos brasileiros, as histórias, as parlendas e outras expressões do universo infantil.

“Fuzuê do Turerê” será transmitido neste domingo (25), das 09h às 21h no site oficial do Programa Guritiba.

Hip Hop e Rap para os pequenos

Quem gosta de música, o Guritiba vai ofertar duas oficinas sobre Hip Hop e Rap. Também em formato on-line e gratuito, os cursos são destinados às crianças, adolescentes e toda a família. O objetivo das oficinas é mostrar a origem dos gêneros musicais e sua importância para a sociedade. O curso de Hip Hop será lecionado pelo produtor Eibe Lapaz e o de Rap, pelo musicista DJ BK12.

Serviços

Curso de férias apresentado pela cenógrafa Lu Grecco, do Castelo Rá-Tim-Bum

Data: 24 e 31 de julho

Horário: 10h

Transmissão: Zoom

Inscrições: Site oficial do Sympla

Oficina de Rap, com DJ BK12

Data: 30/07 até novembro

Disponível no site oficial do Programa Guritiba

Oficina de Hip Hop, com Eibe Lapaz

Data: 30/07 até novembro

Disponível no site oficial do Programa Guritiba