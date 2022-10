O Halloween, no dia 31 de outubro, está chegando e alguns espaços da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) já estão exibindo uma programação assustadora e gratuita. Tem contação de histórias, filmes de terror na Cinemateca e um encontro de arrepiar na Gibiteca de Curitiba com a diretora do Cemitério São Francisco de Paula (Cemitério Municipal), Clarissa Grassy, roteiristas, quadrinistras e ações da tradicional Zombie Walk CWB.

As crianças também terão um programa especial, a roda de leitura O Povo das Histórias de Assombração. A contação de histórias trará contos de assombração dos Maraguá, povo originário conhecido entre outros aspectos culturais por ser mestre das histórias de assombração.

Confira a programação gratuita de arrepiar

Cinemateca de Curitiba

Filmes de terror estão na programação do Halloween de Curitiba. Foto: Divulgação/SMCS

Na Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco

Dia 17 (segunda-feira) – 19h30

Cineclube Unihorror: O Parque Macabro

(Carnival of Souls, EUA, 1962, 78’, 14 anos) Direção: Herk Harvey

Após um acidente traumático, uma mulher é atraída para um misterioso parque abandonado.

Dia 18/10 (terça-feira) – 19h30

Mostra Unihorror: A Noiva do monstro

(Bride of the monster, EUA, 1955, 72’, 14 anos) Direção: Edward Wood Jr.

Um cientista louco tenta criar super-homens atômicos.

Dia 19/10 (quarta-feira) – 19h30

Mostra Unihorror: A Casa dos maus espíritos

(The house on Haunted Hill, EUA, 1959, 75’, 14 anos) Direção: William Castle

Frederick Loren decidiu dar a festa da sua vida: dar a cada convidado dez mil dólares se aguentarem uma noite numa casa assombrada famosa pela violência dos crimes ali cometidos, dando a cada um apenas uma arma, para defesa pessoal.



Casa da Leitura Maria Nicolas

Na Rua da Cidadania de Santa Felicidade: Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Dias 18, 20 e 31/10 (terça, quinta e segunda-feira) – 14h30

Roda de leitura – O Povo das histórias de assombração

O mês em que muitas culturas comemoram o dia das bruxas para observar de que modo a temática do medo é apresentada na perspectiva de um escritor indígena do Brasil, como é o caso de Yaguarê Yamã, autor que apresenta um estimado talento e originalidade em suas obras.

Classificação: 10 anos

Gibiteca de Curitiba

Foto: Divulgação/SMCS

No Solar do Barão, Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 533 – Centro

Dia 28/10 (sexta-feira) – 19h

Comic Night de Halloween

Na sexta-feira que antecede o Halloween teremos na Gibiteca de Curitiba um debate com os pesquisadores e em seguida uma dinâmica de produção de quadrinhos com pesquisadores, quadrinistas e roteiristas. Clarissa Grassy, diretora do Cemitério São Francisco de Paula, o Cemitério Municipal de Curitiba, e responsável pelas visitas mediadas participará de um bate-papo.

Classificação: Livre