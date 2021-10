Desde a “alta cozinha” dos restaurantes franceses ao simples e saboroso “almoço de mãe”, a culinária nacional tem criado suas próprias vertentes e nichos, de acordo com cada região do país e seus traços culturais. Porém, uma delas é unanimidade nos quatro cantos do Brasil: a comida de boteco.

De fácil preparo e muito gostosa, essa categoria gastronômica se tornou conhecida internacionalmente. Além de ser degustada nos milhares de bares espalhados pelo Brasil, é possível prepará-la para a família.

Que tal aproveitar o feriado para se arriscar na cozinha e preparar uma receita clássica de boteco?

Linguiça bêbada

Ingredientes

– 200g de calabresa defumada, descascada e cortada em meia-lua

– 2 cebolas cortadas em rodelas

– Duas doses de cachaça

– 1 colher (de chá) de óleo

– 1 colher (de chá) de orégano

Modo de preparo

Pré-aqueça o óleo em uma panela em fogo alto, depois coloque a calabresa e deixe dourar. Em seguida acrescente a cachaça e deixe ferver até evaporar. Caso tenha prática na cozinha, flambe. Em seguida, coloque a cebola e, quando ela estiver dourada, salpique o orégano. Também é possível decorar o prato com cheiro verde cortado na hora.

Botequinho de mandioca

Ingredientes

– 350 g de manteiga

– 500 g de mandioca cozida e limpa

– 1 xícara (de chá) de leite

– 1 xícara (de chá) de farinha de trigo peneirada

– 2 colheres (de sopa) de azeite

– 2 colheres (de sopa) de cebola picada

– 200 g de linguiça calabresa defumada bem picada

– 1 colher (de chá) de alho picado

– 2 colheres (de sopa) de salsinha

– 1 xícara (de chá) de farinha de rosca

– óleo para fritar

– sal a gosto

Modo de preparo

Derreta a manteiga e amasse a mandioca em uma panela. Depois acrescente o leite, quando estiver homogêneo adicione a farinha e misture bem. Tempere com sal e reserve. Para o próximo passo, refogue a cebola no azeite e, quando estiver translúcida, acrescente o alho e a calabresa. Refogue por mais dois minutos, adicione a salsinha e reserve. Para terminar, passe os bolinhos na farinha de rosca e frite-os em óleo quente a 180°C

Pimenta Brasil

Ingredientes

– 1 Costela Suína

– ¼ Xícara (de chá) de Pimenta Biquinho

– Azeite a gosto

– Sal a gosto

– Alecrim a gosto

– 1 Grelha Sardinheira

Modo de preparo

Coloque a pimenta, o azeite, o alecrim e o sal em um recipiente. Com um socador de caipirinha amasse o tempero. Faça cortes superficiais na costela para ajudar a absorver o tempero. Coloque a carne em um recipiente, adicione o tempero e deixe marinar por 15 minutos. Depois, coloque a costela em uma grelha sardinheira e leve à churrasqueira em fogo brando. Retire da churrasqueira quando a carne estiver dourada.

