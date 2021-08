Diogo Portugal, Rafael Aragão, Alorino e Rogério Morgado estão na programação de retomada da temporada de stand up comedy do Hard Rock Café Curitiba. Os comediantes irão se revezam durante as noites de terça-feira com apresentações a partir das 20h15 durante todo o mês de agosto.

+Viu essa? Teatro Dr. Botica volta com espetáculos neste mês de agosto. Veja programação

“O Hard Rock Cafe Curitiba possui um espaço único na cidade e perfeito para shows de todos os tipos. Além das tradicionais apresentações de rock, agora vamos receber os melhores comediantes e incentivar a cena artística local, com presenças ilustres e também de novos talentos”, conta Fernando Barros, diretor de marketing do Hard Rock Cafe Curitiba.

As reservas de mesas podem ser feitas pelo Whatsapp (41) 98784-3635 ou pelo Instagram e Facebook do Hard Rock Cafe Curitiba e todas as apresentações seguem as diretrizes sanitárias vigentes para proteção contra o novo coronavírus. O espaço de shows abre às 19h.

Programação

10/08 Rafael Aragão

17/08 Diogo Portugal

24/08 Alorino

31/08 Rogerio Morgado



Serviço

O Hard Rock Cafe Curitiba fica na Rua Buenos Aires, 50, no bairro Batel.

