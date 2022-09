Quando falamos em apreciar e harmonizar, precisamos mergulhar no universo dos vinhos, que além de ser rico em sabores, é também em aromas, cores, texturas e harmonizações, com os mais diferentes pratos.

Por isso, saber apreciar um bom vinho significa saber harmonizá-lo com os mais diferentes cardápios, conseguindo a combinação perfeita para uma explosão de sabores e sensações.

Seja com massas, churrasco, peixes e até com sobremesa, existe um vinho certo para cada prato. Conheça algumas combinações perfeitas e unânimes, para você arrasar quando quiser harmonizar seus pratos, com os vinhos ideais para cada sabor.

Massas

Harmonizar vinho e massas é uma prática que deixa a experiência ainda mais especial. A combinação entre acidez, corpo e tanino influencia diretamente na percepção de sabor do alimento no ato da harmonização. No caso das massas, é preciso ter atenção, principalmente, ao molho escolhido.

Com molho de tomate (ao sugo) o ideal é harmonizar com um tinto de médio corpo, pois ele irá equilibrar a acidez do tomate, portanto pode optar por vinhos de aromas frutados.

O molho bolonhesa harmoniza muito bem com tintos de sabor mais marcante, como Merlot. Como a carne tem muita suculência e um pouco de gordura, um tinto mais concentrado ajuda a limpar o paladar.

Já se o molho for branco o ideal é harmonizar com um vinho branco, de preferência Chardonnay, pois esse molho possui mais gordura e textura cremosa, pedindo um vinho que consiga harmonizar.

Pizza

Não podemos falar em massas sem mencionar a paixão nacional, claro que só pode ser a Pizza. Ela também harmoniza muito bem com vinho, dependendo é claro do sabor. Seguem algumas combinações:

Se a pizza for a Margherita, os vinhos delicados com toque de especiarias, combinam perfeitamente com o sabor pronunciado de manjericão!

A pizza de quatro queijos possui um sabor muito intenso. Por isso, pede um vinho com um aroma frutado e paladar refrescante, como é o caso vinho branco Chardonnay.

Já se a pizza for de calabresa, o Cabernet Sauvignon se encaixa perfeitamente, pois possui força suficiente para suportar a presença marcante da calabresa na pizza.

Churrasco

Já o churrasco, outro prato que faz parte da mesa dos brasileiros, também combina muito bem com vinho. A dica é saber harmonizar o vinho certo com cada carne. Seguem algumas dicas:

Com as carnes tradicionais, os mais indicados são: Malbec, Syrah e Tempranillo. Já com Hambúrgueres, os vinhos que mais combinam são: Zinfandel, Grenache e Cabernet Sauvignon. Com Frango o vinho é o branco Chardonnay. Já as Costelinhas de porco harmonizam bem com Valpolicella, Riesling e Rosé seco.

Peixes

Agora se o prato for peixe existem muitas harmonizações possíveis, veja alguns exemplos:

O salmão por ser um peixe sofisticado e de sabor marcante, harmoniza muito bem com vinhos brancos, especialmente Chardonnay.

Já o linguado por ser leve, delicado e com pouca gordura, harmoniza muito bem com o vinho branco Sauvignon Blanc.

Já o bacalhau, ícone da culinária lusitana, harmoniza muito bem com os vinhos portugueses, produzidos na região dos Vinhos Verdes.

Sobremesa

É possível harmonizar os doces com vinhos sim, basta lembrar que doces com sabor mais forte, pedem um vinho com notas mais fortes. Já doces mais leves, precisam de vinhos mais leves.

Sobremesas de chocolate, por exemplo, combinam muito bem com vinhos tintos, com destaque para o vinho do Porto. Já os doces caseiros e sobremesas com doce de leite, que possuem muito açúcar, harmonizam muito bem com vinhos brancos.

Sobremesas com frutas combinam muito bem com o espumante, bebida leve que harmoniza com os sabores suaves do prato. As frutas vermelhas harmonizam muito bem com o português vinho do Porto.