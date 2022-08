A comunidade nipo-brasileira de Curitiba vai realizar nos dias 3 e 4 de setembro o 30º Haru Matsuri – Festival da Primavera, no Expo Barigui. O prefeito Rafael Greca recebeu o convite para a festa, na tarde desta segunda-feira (22), do presidente da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, Roberto Issamu Yosida.

“Este é um evento tradicional da comunidade japonesa de Curitiba e nós estaremos lá celebrando a chegada da primavera”, disse Greca.

Ele e o vice-prefeito Eduardo Pimentel foram presenteados com arranjos de flores, oferecidos pela Escola Ikebonô.

Participaram do encontro, o vereador Nori Seto, Takashi Suzuki (Escola Ikebonô) e o presidente do Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano (Ippuc), Luiz Fernando Jamur.

Várias atrações

O Haru Matsuri terá exposição de Ikebanas, apresentações artísticas e culturais no palco de taiko, karaokê, artes marciais, danças japonesas, concurso de cosplay, oficinas, estandes de artesanatos e de diversos produtos, além de praça de alimentação da gastronomia japonesa.

A cerimônia oficial de abertura do evento será no sábado, dia 2 de setembro, às 13h, mas as atividades começam antes, às 10h, nos dois dias. No sábado vão até as 20h e no domingo até as 18h.



Serviço: Haru Matsuri – Festival da Primavera

Data: 3 e 4 de setembro

Horários: sábado, das 10 às 20h. Domingo, das 10h às 18h

Local: Expo Barigui