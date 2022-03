Um filme-documentário sobre a vida e a trajetória do Pirata Zulmiro será lançado na semana que vem, em Curitiba, com três sessões gratuitas na Cinemateca. O personagem é conhecido por ser o único pirata de verdade a ter morado na capital paranaense, no Pilarzinho, há 190 anos. Após sua morte, ele teria sido enterrado no Cemitério Municipal São Francisco de Paula. A história foi pesquisada e contada em livro pelo pesquisador Marcos Juliano Ofenbock, obra que serve de base para o documentário.

Já contamos quem é o Zulmiro nas páginas da Tribuna, um pirata que parou em Curitiba para escapar da marinha inglesa e guardava com ele o mapa de um tesouro que nunca foi achado e estaria na Ilha da Trindade, no Espírito Santo. Segundo o historiador, a primeira prova da existência do pirata foram documentos do enterro dele na capital paranaense, com 90 anos, no Cemitério Municipal do bairro São Francisco, no ano de 1889, sob o nome de João Franciso “Inglez”. O pesquisador foi notícia na Tribuna ao desvendar, no ano passado, o assassinato de um amigo de Zulmiro, ocorrido há 125 anos.

O documentário sobre o pirata se chama “O Legado do Pirata Zulmiro”. O diretor é o curitibano Estevan Silvera. Segundo ele, “com uma documentação surpreendente e depoimentos incríveis, o filme apresenta a maior história de tesouros e piratas do mundo, uma aventura que atravessou séculos.

A história do pirata Zulmiro é considerada uma lenda urbana de Curitiba, principalmente por causa da lenda do tesouro perdido. Segundo o pesquisador Marcos Juliano, o pirata foi líder do bando que escondeu o maior tesouro pirata do mundo, em uma ilha deserta no meio do oceano, a Ilha da Trindade, hoje território brasileiro distante 1,2 mil quilômetros da costa, no paralelo do estado do Espírito Santo.

“O Legado do Pirata Zulmiro” terá três exibições na Cinemateca, às 19, 20h e 21h. A entrada é franca. Depois, o documentário também será lançado no Youtube, neste link. A Cinemateca de Curitiba fica na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174.

O documentário foi legendado e será exibido no Consulado Geral do Reino Unido, em São Paulo, em maio. O trailer do documentário pode ser visto no player abaixo. Há também um site para mais informações sobre a história do tesouro pirata.

