Um estudo publicado pela “Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo” mostrou que as mulheres cuidam mais da saúde bucal do que os homens. A pesquisa revelou também que o sexo feminino tem um cuidado maior com os dentes pelo fato de serem mais exigentes com a aparência do sorriso. Além disso, segundo o estudo, os homens tendem a buscar um especialista apenas quando os problemas bucais já estão mais avançados, isto é, apresentando dor ou alteração física.

O dentista e especialista em saúde coletiva da Neodent, João Piscinini, afirma que esse estudo brasileiro tem resultado similar a levantamentos mundiais. “As pesquisas mostram que os homens precisam ter a consciência de cuidar mais da sua saúde bucal. Cárie e doenças periodontais são mais comuns no sexo masculino”, comenta. O especialista alerta sobre a importância de manter uma rotina de visitas ao dentista. “Algumas doenças podem surgir com a falta de hábitos de higiene bucal. A cárie é mais comum, principalmente, pelo excesso de açúcar na dieta e uma higiene bucal ineficiente. Mas gengivite, mau hálito, placa bacteriana e periodontite também podem surgir com a falta de cuidado com os dentes. Por isso, é necessário procurar um dentista e conferir se a saúde bucal está em dia”, destaca.

Câncer de boca

Além disso, os homens são mais propensos a ter câncer de boca do que as mulheres. A consiste em tumores malignos que afetam lábios e outras estruturas da boca, como gengivas, língua, bochechas e a região embaixo da língua. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), esse tipo de câncer é mais comum em homens acima de 40 anos. As informações de 2020 do Inca mostram que a estimativa de novos casos passa de 15 mil. Sendo 11.180 somente em homens. Ainda de acordo com o Instituto, o câncer de boca é o quarto tumor mais frequente nos homens na região Sudeste.

Há alguns fatores que aumentam o risco da doença, como o tabagismo, a ingestão de bebidas alcoólicas, a exposição ao sol sem proteção e a infecção pelo vírus HPV. O especialista em saúde coletiva da Neodent orienta que precisam ser observados os sinais da doença. “Entre eles estão lesões como manchas, placas e nódulos na cavidade oral, e no pescoço e rouquidão persistente. Já nos casos mais avançados, há dificuldade de mastigação, fala e para movimentar a língua”, explica.

A principal recomendação é ter atenção e cuidados com os fatores de risco, como não fumar nem consumir bebidas alcoólicas em excesso. “Outra orientação é ter uma alimentação saudável e boa higiene bucal. O cuidado com a saúde dos dentes pode ajudar a evitar doenças como cárie e periodontite e, também, o câncer de boca. Porém, caso o paciente observe algo de diferente, é necessário procurar um especialista. A doença tem tratamento e a chance de sucesso está diretamente associada ao diagnóstico precoce”, finaliza Piscinini.

