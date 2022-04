O Instituto de Neurologia de Curitiba (Hospital INC), pelo programa INC Neuro Kids, já possibilitou o tratamento e cura para muitos pacientes de diferentes regiões do Brasil e até de outros países. Para ampliar esse atendimento, o Hospital INC vai promover o 1º Torneio Beneficente de Beach Tennis, nos dias 4 e 5 de junho.

Toda a renda arrecadada com as inscrições no torneio será destinada para custear o tratamento de pacientes pelo programa. As inscrições par ao torneio, que será no , no Contorno da Bola, no bairro do Orleans, em Curitiba, já estão abertas e podem ser feitas por meio do App Letzplay (disponível para download na Apple Store e Google Play).

O INC ainda busca apoio de possíveis empresas patrocinadoras para possibilitar o atendimento de mais crianças.

O torneio

O frio e a chuva de Curitiba não foram impeditivos para popularizar a prática do beach tennis (tênis de praia) na cidade. Adaptado para a prática indoor, em quadras com areia da praia e cobertas, é possível jogar beach tennis até em dias de chuva. Já o frio nos pés descalços é solucionado com o uso de sapatilhas de neoprene (borracha sintética). “Pés na areia, diversão, amizades, alegria, um ambiente alto astral. Tudo isso é o beach tennis. Por isso acredito que juntar a positividade e energia desse esporte à solidariedade vai resultar no sucesso dessa grande ação”, explica Roberta Ramina.

O torneio será realizado nas categorias A, B, C e D (feminino, masculino e misto) e contará com árbitros, professores e auxiliares. Também haverá a categoria infantil (até 14 anos), além de recreação e atividades para a criançada. A premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar de todas as categorias adulto será feita por meio do sorteio de uma raquete Sandever BTR 900 (ouro), uma raquete Sandever BTR 560 (prata) e uma raquete Sandever BTR 190 (bronze). Todos os participantes infantis receberão medalha.

A entrada no evento está aberta para quem quiser torcer e acompanhar as partidas, e também haverá recreadores e brinquedos infláveis para as crianças. A retirada dos kits de inscrição dos jogadores (camiseta, bolsinha de tecido e garrafinha) pode ser feita, a partir do dia 28 de maio, na loja Decathlon do Barigui, no horário das 10h às 21 horas. O torneio beneficente é uma realização do Hospital INC e INC Pharma e recebe o apoio do Contorno da Bola e da Decathlon.

A Federação Internacional de Tênis (ITF) estima que mais de 500 mil pessoas pratiquem beach tennis em todo o mundo. Com regras definidas pela ITF, foi somente a partir de 1996 que se deu início ao processo de padronização do esporte. O beach tennis chegou ao Brasil, em 2008, nas praias do Rio de Janeiro e, desde então, o esporte vem conquistando os corações dos brasileiros. De acordo com a ITF, o país já é o segundo com maior número de praticantes, atrás apenas da Itália (criador do esporte).

Histórias de superação

Todo mês de julho, religiosamente, a família Gomes viaja do Macapá, no Norte do país, a Curitiba para fazer o acompanhamento médico da filha caçula, Laura, 10 anos, que foi submetida a uma neurocirurgia para retirada de um tumor no cérebro, no dia 28 de novembro de 2018. A data é importante. Laurinha, como carinhosamente é chamada por todos no Instituto de Neurologia de Curitiba (Hospital INC), foi a primeira criança beneficiada pelo Programa INC Neuro Kids, mantido pela instituição para atender gratuitamente crianças e adolescentes de baixa renda diagnosticados com tumor cerebral.

Na época, o pai de Laura, Rafael Gomes, chegou até o INC após ser desacreditado por vários médicos na sua cidade natal. “Fiz diversas pesquisas na internet, até que conheci a história de uma mulher de Curitiba, que passou pelo mesmo problema que a minha família, foi ela quem me contou sobre o INC. Mandei uma carta para o hospital, fazendo um apelo pela vida da minha filha”, contou. “O Dr. Ricardo Ramina fez a cirurgia da Laura, que vive bem, feliz e sem sequelas. Importante destacar o acolhimento maravilhoso que recebemos de todos, nos sentimos em casa quando vamos ao hospital”.

Hoje, os custos do programa são bancados pelo próprio hospital, equipe médica e por pessoa física ou empresas parceiras, e o atendimento conta com toda estrutura do INC, corpo clínico especializado, exames, internamento e tecnologia ‘de ponta’. “Para conseguirmos acolher uma criança com tumor cerebral no programa, precisaremos de 200 inscritos no torneio. Tenho certeza que alcançaremos este número e que o evento será um sucesso”, acredita Roberta Ramina, organizadora do torneio beneficente.

Podem participar do INC Neuro Kids crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. A seleção dos pacientes é feita a partir da avaliação da gravidade do caso, urgência e renda familiar. “O programa é um sonho antigo do Dr. Ricardo Ramina, sócio fundador do INC, que queria proporcionar um tratamento de excelência para crianças carentes. Acolhemos e damos toda atenção para esses pacientes e seus pais, que se encontram totalmente fragilizados nesta situação. Esse trabalho nos traz alegrias e emoções que chega a ser difícil explicar com palavras”. O programa é coordenado pela diretora administrativa do Hospital INC, Regina Montibeller.

Serviço

1º Torneio Beneficente de Beach Tennis

Quando? 4 e 5 de junho de 2022

Onde? Contorno da Bola (Rua Adolpho Bressan, 609 – Orleans)

Quanto? R$120,00 por pessoa (1 categoria) e R$150,00 por pessoa (2 categorias); R$20,00 por pessoa (infantil).

Como? Inscrições: App Letzplay