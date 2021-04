A partir deste sábado (17), o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie vai começar a arrecadas alimentos e itens de higiene pessoal para famílias de pacientes com covid-19, pessoas com câncer e outras famílias de pacientes que estão internados ou que infelizmente foram a óbito.

A campanha “A fome não espera”, promovida pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, vai contar com uma Live especial, que será transmitida neste sábado pelo canal da TV Mackenzie no YouTue, as 13 às 18 horas. Entre os convidados, artistas como Zezé di Camargo e Luciano, e o esportista Oscar do Basquete.

“Muitas famílias de pacientes estão com necessidade de alimentos, pois os provedores estão internados e os familiares não possuem recursos para adquirirem o básico”, ressalta o Pastor Hilário, capelão do hospital. No site do Mackenzie existe um QR code para doações em dinheiro.

No sábado, das 13h às 18h, voluntários estarão na portaria 1 do Hospital para receber os donativos no sistema drive thru. Cestas básicas e produtos de higiene serão recebidos com toda a segurança sanitária, seguindo protocolos de distanciamento, para evitar riscos de transmissão do coronavírus.

Pontos de Coleta

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – Portaria 1.

Alameda Augusto Stellfeld, 1908, Bigorrilho

Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná – Portaria principal.

Rua Padre Anchieta, 2770, Bigorrilho