No final de semana do Dia dos Namorados, o Bourbon Curitiba Convention Hotel será o cenário para celebrar uma data tão especial. Nos dias 11 e 12 de junho, em clima romântico, o Tom Espaço Gastronômico terá uma decoração diferenciada para os clientes vivenciarem no jantar, uma experiência gastronômica com técnicas francesas (incluindo opções veganas), acompanhado de voz e violão, e uma taça de espumante para brindar o amor.

O ambiente envolvente também estará presente no delicioso almoço buffet Sugestão do Chef, no dia 12 de junho, tanto para casais quanto para famílias, sempre ao som de voz e violão.



O menu e o buffet serão assinados pelo renomado chef Helbert Moura, recém-contratado pelo Bourbon Curitiba Convention Hotel. Os lugares são limitados e as reservas precisam ser feitas através do telefone (41) 3221-4600.