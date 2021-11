O cantor, compositor, multi-instrumentista e escritor Humberto Gessinger vem a Curitiba, dia 19 de novembro, com a primeira apresentação na capital da turnê “Não Vejo a Hora”. O show será mais uma vez no palco do Teatro Positivo – Grande Auditório, local que recebeu o artista anualmente pelo menos nos últimos dez anos (a exceção do ano passado). O show começa às 21h15.

Dessa vez, Gessinger assume, além dos vocais, baixo, teclados e harmônicas, em parceria com Felipe Rotta na guitarra e Rafael Bisogno na bateria e percussão. No repertório estão sucessos de 36 anos de carreira, além de canções inéditas do novo álbum.

“Foram dias muito intensos quando gravamos as oito canções com power trio (baixo de seis cordas, guitarra e bateria) e as três com o trio acústico (viola caipira, baixo acústico e acordeon). O material foi escrito no decorrer do último ano (2019), com exceção de duas canções um pouco mais antigas: “Missão”, que escrevi com Duca Leindecker, e Outro Nada, que escrevi com Bebeto Alves”, disse.

Como sempre, as letras são todas de Gessinger, com várias parcerias na composição, como com o próprio Rotta, Nando Peters e Esteban Tavares. “Desde o início, saquei que o material pedia uma produção ágil, rápida, para que a força das composições não se perdesse em firulas no estúdio. Foi o que a gente fez. Com exceção de alguns vocais que eu dobrei, não há overdub no disco. ‘Não Vejo a Hora’ é um disco focado na simplicidade dos trios”, revela Humberto Gessinger.

Produzido por Humberto Gessinger, “Não Vejo a Hora” (Deck) é o quarto disco solo – primeiro álbum de inéditas desde “InSULar” (2013) – e traz 11 canções autorais gravadas com dois trios. São oito faixas com o power trio formado com Rafa Bisogno na bateria e Felipe Rotta na guitarra (músicos que o acompanham na estrada) e Humberto no baixo de seis cordas.

Nas três músicas acústicas, Gessinger assume a viola caipira, acompanhado por Nando Peters no baixo acústico e Paulinho Goulart no acordeon. Lançado em CD, vinil, K7 e em todas plataformas digitais, o álbum foi gravado no Estúdio Soma em Porto Alegre e conta com duas formações, dois trios distintos: o “power trio” e o trio acústico. As ilustrações da capa e contracapa são do artista gaúcho Felipe Constant.

Muita estrada

Gessinger trabalhou muito na pandemia, mas sempre em casa. Foto: Reprodução / Instagram

Com 36 anos de estrada, Humberto Gessinger lança seu 22º álbum. Oito DVDs completam a discografia que renderam oito discos de ouro, um disco de platina, quatro DVDs de ouro e milhares de fãs apaixonados por sua música.

Em 2013 lançou o CD “inSULar” (STR/Stereophonica), o primeiro como artista solo e em 2014, o DVD/CD “inSULar ao vivo” (Coqueiro Verde Records), que recebeu DVD de Ouro em apenas dois meses e foi indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de rock. Em 2016, após três anos viajando por todo Brasil com “inSULar”, Humberto Gessinger lançou a turnê “Louco Pra Ficar Legal”, e dois novos singles, “Pra Ficar Legal” e “Faz Parte”.

Em 2017 lançou o compacto “Desde Aquela Noite”, com faixas já gravadas pelos parceiros das composições, mas inéditas na discografia de Gessinger e estreou a turnê “Desde Aquele Dia – 30 anos A Revolta dos Dândis”, registrada no DVD/CD “Ao Vivo Pra Caramba” lançado em 2018, mesmo ano do projeto “Canções de Amor, Filmes de Guerra” em comemoração aos 25 anos do 1º acústico dos EngHaw, o álbum “Filmes de Guerra, Canções de Amor”, um dos discos de maior sucesso dos Engenheiros do Hawaii.

Paralelamente a seu trabalho como músico, Humberto Gessinger já lançou 5 livros: “Meu pequeno gremista”, “Pra ser sincero”, “Mapas do acaso”, “Nas entrelinhas do horizonte” e “Seis segundos de atenção”.

Ingressos

Para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital. É obrigatório o uso de máscaras durante todo o evento.

Os ingressos limitados já estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm. Pessoas VACINADAS com pelo menos 1 dose pagam meia-entrada. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs). É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

O Teatro Positivo – Grande Auditório fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300.