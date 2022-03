O cantor, compositor e multi-instrumentista Humberto Gessinger, eterno líder dos Engenheiros do Hawaii, volta a Curitiba neste sábado (2) para única apresentação no Teatro Positivo. O músico gaúcho retorna a Curitiba apenas cinco meses depois de seu último show na capital paranaense. Na época, a platéia ficou lotada.

Mas se engana quem acha que vai encontrar um show exatamente igual. Famoso por deixar suas música num estado de constante mutação, com arranjos diferentes, inclusão e retiradas de instrumentos musicais ao longo das turnês, Gessinger promete muito gás na segunda apresentação após a volta dos shows, suspensos pelo “boom” da variante ômicron, da covid-19.

+ Leia mais: Festival de Curitiba 2022: confira a programação de espetáculos gratuitos

“Apesar de ser aparentemente mais fácil lançar novos trabalhos hoje, sinto que, pela quantidade enorme de informação circulando, as pessoas demoram mais para assimilar as novidades. E acho legal que cada tour passe duas vezes pelas cidades. O show vai se transformando, perde a excitação da novidade mas ganha a maturidade dos quilômetros rodados. Dois quadros diferentes da mesma paisagem”, disse Gessinger à Tribuna, em papo exclusivo de novembro.

Para o show deste sábado, Gessinger dividirá o palco com os parceiros Felipe Rota, nas guitarras, e Rafa Bisogno na bateria e percussão. O repertório traz um compilado das músicas do álbum “Não Vejo a Hora” e um monte de sucessos consagrados pelos Engenheiros do Hawaii. Gessinger completa 36 anos de carreira.

Produzido pelo por ele mesmo, “Não Vejo a Hora” (Deck) é o quarto disco solo, primeiro álbum de inéditas desde “InSULar” (2013) e traz 11 canções autorais. Lançado em CD, vinil, K7 e em todas plataformas digitais, o álbum foi gravado no Estúdio Soma em Porto Alegre e conta com duas formações, dois trios distintos: o “power trio” e o trio acústico.

+ Veja também: Fabio Porchat, Thiago Ventura, Danilo Gentili e outras estrelas do humor estarão no Risorama

“Curitiba é uma constante na minha trajetória. Um dos locais que servem de espelho, onde a cada passagem, a cada tour, a gente tenta entender o que esta fazendo. Acho muito parecida com Porto Alegre. Mas como não sou daqui, rola uma sensação contraditória e interessante, como se eu fosse um estrangeiro na minha cidade natal”, disse.

Foto: Lening Abdala / Divulgação

Ingressos

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm. Pessoas vacinadas com pelo menos 1 dose pagam meia-entrada. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs).