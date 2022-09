Nesta sexta-feira (30), o humorista Alorino Jr., paranaense conhecido pelos personagens “Carmo” e “Lurde”, se apresenta em Curitiba, no Teatro Ebanx Regina Vogue, que fica dentro do Shopping Estação. Em seu novo show, Made in Mato, ele conta peculiaridades de quem mora no interior, de uma forma muito engraçada.

+ Leia mais: Lei Seca no Paraná: Bebidas alcoólicas estão proibidas no domingo de eleições

Nascido e criado em Tibagi, interior do Paraná, Alorino estudou Teatro, Publicidade, TV e Cinema, e já passou por mais de 100 cidades fazendo stand up comedy. Foi o primeiro comediante brasileiro a inserir libras em seus vídeos.

Os ingressos estão à venda ao preço inicial de R$ 30 no site e na bilheteria do teatro. Mais informações em http://teatroebanxreginavogue.com.br/. O show começa as 20h. O Shopping Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças. Informações pelo telefone (41) 3094-5300.