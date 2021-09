Estreia no próximo sábado (04), no Espaço Piu José, em Curitiba, o o Ahnão Night Show, espetáculo de humor comandando pelo curitibano Claudinho “Ahnão” Castro. Na primeira apresentação, Claudinho recebe os amigos Cadu Scheffer, um dos criadores do grupo Tesão Piá, e o comediante Gabriel Mendes. O show começa às 21h.

Claudinho Castro é um nome conhecido do humor brasileiro e tem uma carreira consolidada. Desde a explosão do vídeo “Cada um no seu quadrado”, ele coleciona participações especiais em diversos quadros de humor, participou de espetáculos de teatro como A Casa do Terror, diversos shows de humor pelo Brasil, e atualmente convidado fixo do grupo Tesão Piá.

O espaço Piu José é aconchegante e com uma ótima estrutura para garantir conforto e muita segurança aos convidados. Além dos protocolos já conhecidos como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento, é necessário reservar a sua entrada com antecedência pelo telefone (41) 99198-0111.

Além do show, o público poderá apreciar a gastronomia do local, com harmonização de ótimas cervejas, destaque para as cervejas da casa feitas pela Cervejaria Baldoria.

O ingresso para curtir o espetáculo presencialmente custa R$ 20. A casa abre o happy hour as 18h, com o show previsto para as 21h. O local possui estacionamento próprio e fica Rua Virginia Dalabona, 700, no Orleans.