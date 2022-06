Um dos mais criativos humoristas da nova geração nacional, Léo Lins desembarca em Curitiba, sábado (4), no Teatro Positivo, para gravar o terceiro especial de sua carreira: o espetáculo ‘Perturbador’. O artista promete que este show será ainda mais “pesado” que a turnê anterior, que foi sucesso de público, a Bullying Arte, focada na sua especialidade que é o humor ácido.

A capital paranaense foi escolhida para a gravação, pois foi o local onde o artista subiu pela primeira vez em um palco, no ano de 2005.

O comediante está em turnê pelo Brasil e apresentará no seu stand-up piadas com os mais variados temas, com um humor ácido e afiado, marca registrada do artista. Segundo ele “fazer rir com temas delicados: quando feito por um profissional é uma arte, do contrário alguém vai se queimar”, o que ele considera uma ação parecida com cuspir fogo.

A turnê, que teve início por Recife, no Teatro Guararapes, em março de 2020, reuniu 2.400 pessoas, sendo interrompida pela pandemia. O retorno aos palcos foi em formato drive-in e se mostrou um sucesso de automóveis, só em Brasília, o Estádio Nacional reuniu mais de 300 carros para curtir a apresentação. E o retorno recorde veio nos palcos de Manaus, com 4 sessões no mesmo dia.

Com a “turnê ‘Perturbador”, o artista já realizou 100 apresentações, em cerca de 60 cidades. Além de realizar os stand-ups Brasil afora, Léo Lins também é escritor, roteirista e ator.

Léo Lins, que integra a equipe do programa ‘The Noite’, comandado por Danilo Gentili, grava também este espetáculo durante a apresentação em São Paulo, no dia 11 de junho, no Teatro Gazeta.

SERVIÇO

O que? Léo Lins grava em Curitiba o espetáculo ‘Perturbador’

Quando? 04/06/2022 (sábado), a partir das 21h40.

Onde? Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Cidade Industrial de Curitiba).

Quanto? Ingressos a partir de R$ 35,00 – Plateia Superior Canto – Verde (meia-entrada). Não está inclusa a taxa administrativa Disk Ingressos de R$ 12,00.

Pontos de venda: Disk Ingressos (Call Center 41 3315-0808). Site do Disk Ingressos.

Classificação etária: 14 anos.