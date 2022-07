Curitiba vai parar pra receber um dos maiores nomes do samba. Zeca Pagodinho sobe ao palco do Teatro Positivo, no sábado, 30 de julho, 21h15, para apresentar o show “Mais Feliz”. A turnê foi interrompida em 2020, em virtude da pandemia, mas agora retorna às principais capitais do país. Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$ 110, via Disk Ingressos.

Com direção musical assinada por Paulão Sete Cordas e cenário de Zé Carratu, Zeca Pagodinho selecionou, com rigor, belíssimos sambas para fazer parte do repertório, dentre eles “Mais Feliz” (Toninho Geraes e Paulinho Resende), “O Sol Nascerá” (Cartola e Elton Medeiros) e “Ser Humano” (Claudemir, Marquinho Índio e Mário Cleide).

Além desses, clássicos que o público não permite ficar de fora, como “Coração Em Desalinho”, “Vai Vadiar”, “Deixa A Vida Me Levar”, “Verdade”, “Maneiras”, “Lama Nas Ruas”, “Seu Balancê” e muitos outros sucessos.

Zeca Pagodinho iniciou sua carreira nas rodas de samba do subúrbio do Rio de Janeiro, com a lendária roda do Cacique de Ramos. Desde criança, circulava entre sambistas de sua geração e das anteriores, até ter o talento revelado pela cantora Beth Carvalho, na década de 1980.

O sucesso foi rápido, e em poucos anos já era detentor de diversos prêmios, inclusive quatro Grammys latinos. No ano de 2021, foi eleito, pela Revista Veja, um dos trinta cariocas que mudaram a história da cidade nas últimas três décadas. Zeca, que já gravou 24 álbuns na carreira, é famoso também por seu carisma e irreverência, sendo reconhecido pelo público e pela crítica como um dos maiores sambistas do Brasil.

Serviço

O que? Show “Mais feliz”, de Zeca Pagodinho

Quando? 30 de julho de 2022 (sábado), às 21h15.

Onde? Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Quanto? Os ingressos variam de R$ 110 a R$ 720, de acordo com o setor, modalidade e lote vigentes. Adquira no Disk Ingressos.

Classificação Etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Realização: RW7 Production & Entertainment e Plateia Entretenimento.