Cenário de "Todas as Flores"

Um incêndio atingiu os Estúdios Globo, o antigo Projac, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pela reportagem pela comunicação da emissora.

“Estamos apurando as dimensões e impactos e damos notícias assim que pudermos”, diz o comunicado.

VIU ESSA? Filme espírita gravado em Curitiba com profissionais locais chega aos cinemas

Também procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que bombeiros do Quartel de Jacarepaguá foram acionados às 12h20. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado e não há vítimas.

“Os bombeiros foram acionados às 12h20. Profissionais dos Bombeiros de Jacarepaguá se encaminharam para o local. Incêndio controlado. Sem vítimas”, informa o comunicado.

O incêndio teria começado durante o horário de almoço da equipe da novela “Todas as Flores” – que teve seu cenário atingido pelo fogo. O principal deles afetado foi a Rhodes & Co. Tailleur – loja representada na trama.

LEIA AINDA – Titãs anunciam turnê com sua formação clássica, de Nando Reis a Paulo Miklos; Curitiba está no roteiro!

Antes mesmo de vídeos do incêndio começarem a circular nas redes sociais, funcionários da emissora ficaram sabendo do ocorrido em grupos de trabalho. A reação inicial dentro dos Estúdios Globo foi de pânico e preocupação por possíveis vítimas.

A cidade cenográfica de “Todas as Flores” fica afastada dos estúdios de outras produções e, até o momento, as gravações de outras novelas da TV Globo não foram canceladas.

Incêndio na ficção

Um grande incêndio acontece no 14ª capítulo da novela “Todas as Flores”, disponível no Globoplay.

Na trama, Patsy (Suzy Rêgo) é humilhada pelo marido Raulzito, que apresenta Mauritânia (Thalita Carauta) como sua nova mulher. Descontrolada e bêbada, ela surge com uma garrafa de uísque na mão e, em um momento de raiva, joga a bebida em direção a uma caixa elétrica na parede, iniciando um curto-circuito e incêndio.

O fogo se alastra rapidamente pela estrutura montada para a festa do centenário da Rhodes — empresa que concentra parte da trama.

Veja que incrível!