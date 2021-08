Estudo publicado na revista científica Lancet destaca que as pessoas infectadas pela variante Delta têm duas vezes mais risco de serem hospitalizadas do que as infectadas pela variante Alpha, a primeira identificada. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão a partir da análise de 43.338 mil dados médicos de pacientes britânicos diagnosticados com a Covid-19, entre março e maio de 2021.

Na sequência, os riscos para internamento e para atendimento nas emergências dos hospitais foram comparados entre pacientes que tiveram as amostras sequenciadas – e confirmadas para as variantes Delta ou Alpha – e em subgrupos de acordo com o status da vacinação.

Dos mais de 40 mil dados de pacientes analisados, 34.656 estavam infectados com a variante Alpha e 8.682 com a variante Delta. Ao olharem para a razão de risco (em inglês: hazard ratio, ou HR) entre pacientes vacinados com a variante Delta versus os pacientes com a variante Alpha, e para os internamentos e atendimentos nas emergências, os pesquisadores perceberam uma semelhança com a razão de risco dos pacientes não vacinados.

“Esse grande estudo nacional encontrou um maior risco de internamento hospitalar ou de atendimento emergencial para pacientes com Covid-19 infectados com a variante Delta em comparação à variante Alpha. Resultados sugerem que surtos da variante Delta em populações não vacinadas podem levar a um fardo maior aos serviços de saúde do que da variante Alpha”, concluem.

Ainda de acordo com os pesquisadores, os resultados encontrados sugerem que os pacientes infectados com a Delta teriam duas vezes mais risco de internamento em comparação com os riscos gerados pela variante Alpha.

Não vacinados em risco para variante Delta e Alpha

Os pesquisadores também destacam que, no subgrupo de pessoas que não haviam sido vacinadas, os riscos para internamento e para atendimento emergencial eram similares entre as duas variantes.

No caso de pacientes que receberam pelo menos uma dose das vacinas, o artigo destaca que a precisão foi muito baixa para determinar se os riscos eram maiores ou similares entre pacientes infectados com a Delta e com a Alpha.

“Já havia sido divulgado que a vacinação leva a uma redução relativa similar no risco de internamento para pacientes com a variante Delta ou com a variante Alpha. Isso é consistente com os achados do presente estudo: de forma geral, o número de atendimentos hospitalares foram baixos no subgrupo vacinado resultando em uma estimativa de risco relativo de baixa precisão”, destacam os autores.

