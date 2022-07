O único festival que reúne representantes das maiores bandas do rock nacional de todos os tempos. O line-up é uma verdadeira “seleção brasileira”, com as principais escolas dos clássicos do rock nacional. Após o sucesso da estreia em 2018, o festival nascido em Curitiba virou uma “marca” e acontece em vários estados brasileiro. A 3ª edição do Festival na capital paranaense será em novembro e os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (26).

Com realização da Prime, o festival será no próximo dia 26 de novembro, na Pedreira Paulo Leminski (R: João Gava, s/n), maior palco da América Latina. Na edição de 2022, o festival traz seis bandas conhecidíssimas e que marcaram época para, mais uma vez, levantar o público com shows que prometem fazer uma viagem pelo pop rock nacional. São elas: Capital Inicial, Paula Toller, Titãs, Humberto Gessinger, Blitz 40 Anos e Nando Reis, além de uma atração surpresa que em breve será conhecida.

O festival, que nasceu na capital paranaense, foi longe: em 2019 passou por Recife, Belo Horizonte e neste ano já teve uma edição na Esplanada do Mineirão em BH e com ingressos esgotados. Mac Lovio Solek, idealizador de todo o projeto, comemorou não só a musculatura que o Prime Rock Brasil ganhou, mas também a parceria dos artistas envolvidos.

“Nós criamos um evento para ser anual em Curitiba, mas ganhou uma dimensão e outros caminhos extremamente empolgantes. Isso tudo não seria possível se não tivéssemos o apoio de todos os artistas que participam desse projeto, porque eles também se tornaram parceiros de corpo e alma do Prime Rock Brasil”.

A pré-venda de ingressos começa nesta terça (26/07) às 18horas e segue até o dia 02 de agosto às 23h59 através do site www.blueticket.com.br. Para quem se adiantar, há garantia de benefícios exclusivos e inusitados, como: Todos que adquirirem o ingresso neste período ganham o copo oficial do evento, também o pagamento poderá ser parcelado em até 6x sem juros e, ainda, as primeiras mil pessoas que comprarem o ingresso, independente do setor, ganham um convite para a festa de lançamento do Prime Rock Brasil em Curitiba (local/data a confirmar).

Os ingressos

Os ingressos custam a partir de R$120,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com o setor.

PISTA – R$120,00 (meia-entrada) e R$240,00 (inteira) + taxa adm.

CAMAROTE – R$600,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira) + taxa adm.

IN STAGE – R$1.200,00 (meia-entrada) e R$600,00 (inteira) + taxa adm.

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. INGRESSO SOCIAL – doadores de 1kg de alimento não-perecível, ou um brinquedo em bom estado de conservação possuem 50% de desconto sobre o valor da inteira.

A entrega será feita na entrada do evento e as doações serão recebidas por entidades específicas a serem cadastradas e definidas. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio, mesmo durante o período de pré-venda de acordo com os lotes.

Além de grandes espetáculos, o Prime Rock Festival oferece experiências. É o caso do espaço In Stage, uma área reservada dentro do palco (nas laterais), com vista privilegiada tanto para os músicos quanto para a plateia.

O ingresso para o In Stage, inclui transporte VIP para a Pedreira (local de saída das vans e receptivo a ser definido e informado aos clientes), entrada pelo estacionamento dos artistas e acesso pelo elevador ou escada com vista panorâmica para todo o evento, bares especiais e de drinks, área de alimentação com sistema open food (cardápio a ser definido), banheiros exclusivos e de fácil acesso, telão de led especial dentro setor, acesso exclusivo ao front stage (frente ao palco), decoração diferenciada e lounge especial para descanso.

Outra opção para quem aprecia o conforto é o Camarote, que terá espaço parcialmente coberto, entrada principal em portão diferencial com acesso preferencial, lounge para descanso, serviço de bar e alimentação e banheiros exclusivos, lounge para descanso, decoração diferenciada, acesso à pista e ao front stage (frente ao palco).

Os ingressos começam a ser vendidos pelo site www.blueticket.com.br.