Durou pouco mais de uma semana a venda de ingressos para o show da banda de heavy metal Iron Maiden, programado para agosto, em Curitiba. Nesta quinta-feira todos os bilhetes disponíveis, para pista premium, pista e camarote, esgotaram. Pelo menos segundo o site Live Pass, portal de vendas de ingressos oficial.

Ou seja, pelo menos 20 mil pessoas estarão na Pedreira Paulo Leminski para acompanhar o super show. Ainda como um resto de esperança para quem não comprou, a sinalização é de que os ingressos estão esgotados “no momento”, deixando no ar a possibilidade de uma nova carga.

Uma das principais atrações do Rock in Rio, o Iron Maiden faz ainda shows da turnê “Legacy of the Beast World Tour 22” em São Paulo e Ribeirão Preto. Os ingleses têm uma legião de fãs apaixonados em todo o mundo. Bruce Dickson é o líder do grupo que já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo.