Depois da florada das cerejeiras no início do inverno curitibano, agora é a vez dos ipês amarelos darem o seu show pelas ruas da cidade. A florada acontece entre os meses de agosto e setembro e atraem a admiração dos moradores da cidades e turistas! Quer saber aonde ir apreciar os ipês amarelos em Curitiba? A reportagem listou alguns lugares para fazer bons cliques. Confira! Lembrando que a florada é rápida, então não perca tempo!

E o lugar acima, você sabe onde é? Confira o bônus desta lista, no final da matéria!

Conhecidos por sua florada exuberante, os ipês amarelos têm uma grande distribuição por todo o país. Em Curitiba, não é diferente. Nos meses de agosto e setembro, as ruas ficam mais coloridas com as copas amarelas dos ipês. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, são cerca de 34 mil árvores desta espécie na cidade.

1 – Praça Tiradentes

Praça Tiradentes. | Foto: Leonardo Gumiero/ Arquivo pessoal.

Logo no centro, na Praça Tiradentes, um dos pontos turísticos mais visitados e um dos caminhos habituais dos curitibanos, é possível se deparar com as árvores. O local abriga não só o marco zero de Curitiba, como algumas espécies de ipês amarelos.

2- Santa Felicidade

Avenida Manoel Ribas.| Foto: Marilda D’Ornelas/ Arquivo pessoal.

Dali da praça, partindo em direção ao Bairro Santa Felicidade pela Manoel Ribas, não tem como deixar de reparar nas fileiras que se estendem ao longo da avenida. Atualmente, um tapete de flores amarelas se encontra nas calçadas, o que pode render bons ângulos para as fotos.

3- Alferes Poli

Rua Professor Rubens Elke Braga, no Parolin. | Foto: Roberta Zanicotti Leite/ Arquivo pessoal

Outro tapete também se formou na Rua Professor Rubens Elke Braga, próximo à esquina com a Alferes Poli. Mas não se desanime ao ver as flores caídas! Apesar da florada dos ipês amarelos em Curitiba acontecer entre os meses de agosto e setembro, as árvores não irão florir ao mesmo tempo. Algumas acontecem antes, outras depois.

4- Avenida Anita Garibaldi

Avenida Anita Garibaldi, mais um ponto da cidade onde é possível apreciar a florada dos ipês. | Foto: Sônia Gumiero/ Arquivo pessoal

Exemplo disso são os ipês na Avenida Anita Garibaldi. Já conhecida pela florada das cerejeiras, a avenida também abriga os ipês amarelos. Ali, tem espaço para todas as espécies!

5 – Praças em bairros

Agora se você é dos bairros Jardim das Américas, Jardim Social ou Ahú, que tal dar uma volta pelas ruas e explorar os ipês espelhados pela região. O fotógrafo Daniel Castellano aproveitou o tempo aberto na última terça-feira (30) e teve a sorte de fazer uma composição divertida de um ipê amarelo gigante e um fusca verde no Ahú.

Bônus!

O Ipê amarelo que ilustra esta matéria fica na rodoferroviária de Curitiba!

Web Stories