A banda Iron Maiden retorna a Curitiba com a sua turnê “Legacy of the Beast World Tour 22” no sábado, dia 27 de agosto, para uma noite história no palco da Pedreira Paulo Leminski.

Ingressos para os shows estarão disponíveis a partir das 10h de terça-feira (26 de abril) em pré-venda exclusiva para clientes do Cartão de Crédito Porto Seguro Bank, com 50% de desconto (ingressos limitados), e para o público em geral, a partir das 10h de quinta-feira (28 de abril), em livepass.com.br. Os valores variam de R$ 200 a R$ 1.200,00 de acordo com a modalidade e setor escolhidos.

E para os fãs brasileiros, a “donzela de ferro” é mais que uma banda – é um caso de amor que já atravessa décadas – e faz com que os shows no país sejam sempre momentos apoteóticos. Esses momentos já têm novas datas para acontecer: o Maiden, que será headliner da noite de abertura da próxima edição do Rock In Rio, em 2 de setembro, confirmou mais três apresentações de sua turnê mundial “Legacy of the Beast World Tour 22” no Brasil: além da capital carioca, eles irão se apresentar em Curitiba, São Paulo e pela primeira vez em Ribeirão Preto!

“Estamos ansiosos para voltar a Curitiba e São Paulo, e fazer nossa primeira visita a Ribeirão Preto, junto com o Rock in Rio, claro. Estamos trazendo o show Legacy completo, o mesmo que estamos levando para os estádios e festivais europeus remarcados neste verão. Com base no Legacy 2019, mas um passo além, é claro que estamos mantendo todos os grandes momentos espetaculares e grandes músicas, mas vamos mudar um pouco as coisas, mudar algumas músicas para outras mais adequadas aos tempos atuais e temos certeza que todos ficarão impressionados com a nova seção de Senjutsu, que é espetacular – o álbum provou ser tão popular e bem-sucedido que nós tivemos que dar ao público um pouco dele também. Eddie claramente vem aprendendo alguns truques novos nos últimos dois anos também, e pode até trazer um amigo. Preparem-se para se surpreender. Nós te amamos Brasil!”, comenta Rod Smallwood, empresário da banda.

Iron Maiden

O Iron Maiden é uma verdadeira instituição mundial. Ao longo de 47 anos, a banda incorporou um espírito de independência criativa destemida, dedicação intensa a seus fãs e uma alegre indiferença a seus críticos, que lhes rendeu seguidores em todas as culturas e gerações ao redor do mundo!

A banda construiu uma verdadeira história de determinação e desafio, uma aventura sem precedentes na história da música, que continua com o lançamento de Senjutsu, seu próximo álbum, o 17º de sua carreira espetacular.

Com mais de 100 milhões de discos vendidos, mais de 2.000 apresentações ao vivo em 63 países e dezenas de milhões de fãs, o Iron Maiden conquistou o status mundial de uma das bandas de rock mais influentes e reverenciadas de todos os tempos.

O show na capital paranaense é mais uma realização da Move Concerts e da RW 7 Production & Entertainment e conta com o patrocínio de Porto Seguro Bank. Shows de abertura ainda serão anunciados.

Serviço – Iron Maiden em Curitiba

Quando: 27 de agosto de 2022 (sábado)

Onde: Pedreira Paulo Leminski (R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR)

Horários: Abertura dos Portões às 17h / Show às 21h

Ingressos: os valores variam de R$ 200 a R$ 1.200,00 de acordo com a modalidade e setor escolhidos

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM R$ 370,00 R$ 740,00 PISTA R$ 200,00 R$ 400,00 CAMAROTE R$ 600,00 R$ 1.200,00

Vendas: Livepass.com.br

Classificação etária: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos entram somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais