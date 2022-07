Isis Testa é a grande vencedora da sétima temporada do The Voice Kids (Globo) e agora leva para casa o troféu e mais R$ 250 mil além de um contrato musical. Na decisão, desbancou Isadora Pedrini e Mel Grebin e levou a melhor na votação dos telespectadores.

LEIA TAMBÉM:

>> Semblante emburrado de Roberto Carlos ao entregar flores viraliza. Que “animação” é essa? Assista!

>> Por onde andam Rosa & Rosinha? Um deles veio parar em Curitiba!

Ela é do time Maiara e Maraisa, que foram vencedoras logo no ano de estreia delas no reality. Essa foi a primeira vez na história que houve uma final totalmente feminina. Na dinâmica do programa, cada uma cantou duas músicas no programa, uma nacional e uma internacional.

A campeã foi muito elogiada pelos técnicos ao cantar notas mais agudas e pela presença de palco demonstrada durante toda a temporada.