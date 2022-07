O Italy Caffè vai inaugurar, em agosto, sua terceira unidade em Curitiba, situada no bairro Champagnat. As outras ficam localizadas no Centro (Praça Osório) e no Juvevê. O conceito do Italy Caffè mistura pizzaria, cantina, café e confeitaria. A rede tem pizzas caprichadas que são cortadas na tesoura, além de tortas, bolos, capuccinos, vinhos, sucos, lasanhas, parmegianas, polenta cremosa com galinha caipira.

“O Italy Caffè é aquele lugar, aquela “portinha”, que agrada a todos, tem alma italiana, ambiente sempre agitado, um corre-corre, parece que já nasceu antigo. O Italy atende a todos os públicos, de todas as idades, seja pela casualidade, pela alegria do ambiente, pela praticidade do serviço”, contou Ewerton Antunes, sócio idealizador do empreendimento.

Quanto à terceira unidade, Ewerton reforçou que está otimista e que todo o time está disposto a colaborar. “Apesar do momento incerto que estamos passando por causa da pandemia, estamos otimistas e motivados. Foi toda a reserva técnica financeira, o capital de giro, o empréstimo no banco, e tudo foi gasto para manter os negócios abertos, preservar os empregos, as contas, E cá estamos novamente, firmes, sonhando em empreender para gerar mais emprego, mais sonho, mais alegria coletiva. Porque o propósito é coletivo, a vitória é de todos”, encerrou Antunes

O Italy Caffè Champagnat abre na primeira semana de agosto, sem data exata ainda.

Serviço :

Endereço: Italy Caffè Champagnat – Rua Padre Anchieta 2320 Fone 3086-1785

Instragram: @italy_caffe