Dezessete salas de cinema do Espaço Itaú fecharam suas portas, nesta quinta-feira (16), anunciou a instituição, em nota. O encerramento das atividades ocorreu nas unidades de Salvador, de Curitiba e de Porto Alegre. As cinco salas da capital paranaense, por exemplo, operava com 20% de sua capacidade.

Mantendo as operações somente em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, o Espaço Itaú de Cinema promete ainda intensificar a atuação na plataforma digital Itaú Cultural Play, serviço de streaming gratuito lançado em junho deste ano.

Em meio à crise gerada pela pandemia da covid-19, o setor de cinema tem passado por mudanças significativas, como o fechamento –temporário e permanente– das salas de exibição, adiamento de filmagens, novas regras em grandes premiações e o fortalecimento dos serviços de streamig, já que durante o isolamento social as plataformas digitais foram para muitos a única alternativa de assistir a filmes.

“A redução da operação física não representará diminuição de alcance das ações do espaço”, diz a nota. “Ao contrário, a rede está intensificando a atividade de difusão digital em parceria com o Itaú Cultural Play.”

Entre as unidades que continuam abertas, 25 são em São Paulo, seis no Rio de Janeiro e nove em Brasília. A parceria entre o espaço e a plataforma estabelece que a cada dois meses novos filmes serão lançados no Itaú Cultural Play.