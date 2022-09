Inaugurado em julho deste ano, o Alles Park, em Pomerode, no Vale do Itajaí (SC), trouxe uma atração curiosa: a Vila da Neve. O ambiente proporciona o que para muitos é um sonho: conhecer e brincar na neve em temperaturas abaixo de 0º.

O espaço promete diversão em uma vila nas montanhas nevadas, com boias para deslizar em um tubing de neve, uma mina abandonada cheia de mistérios, além de, é claro, muito espaço para fazer bonecos de neve. E, se o frio estiver demais, você pode fazer uma pausa para se esquentar com um chocolate quente na chocolateria.

Com a temperatura em torno de – 5ºC, o tempo médio de permanência no espaço é de 30 minutos, e o valor do ingresso, a partir de R$ 75.

Como funciona?

O parque disponibiliza botas de neve e casaco especial para acessar a atração. O uso dos itens não é obrigatório, portanto, é possível entrar com seu calçado e casaco próprio. Por isso, se preferir, leve acessórios próprios de frio para uma brincadeira mais confortável.

O espaço permite a entrada de crianças a partir de 1 ano de idade comprovado e sempre acompanhada por um adulto responsável.

Mais atrações

O Alles Park Pomerode foi construído para trazer diversão de um jeito bem alemão para as famílias. O espaço conta com comidas típicas, chopp tipicamente alemão e um cenário que transporta os visitantes para as terras germânicas. Além da Vila da Neve, o parque conta diversas atrações.

Kinderzone

O espaço conta com infláveis gigantes. E o melhor: adultos também podem brincar! Mas crianças com menos de 10 anos devem estar acompanhadas por um responsável.

Karussel

O primeiro e único carrossel artesanal totalmente em madeira do Brasil. Essa atração promete encantar todos com os animaizinhos da fazenda entalhados a mão, com estética da arquitetura germânica, como porcos, cavalos e carneiros. Também é possível ficar acomodado nos bancos no centro do carrossel.

Espelho, espelho meu

Um clássico dos parques de todo o mundo. Neste labirinto cheio de espelhos, o maior desafio seráchegar ao final do caminho enquanto vê diversas cópias de si mesmo.

Puzzle Room

No melhor estilo escape room, um grupo de até oito visitantes é trancado em uma sala e tem 30 minutos para resolver um mistério e sair do local. Estão disponíveis três opções de temas: roubo quase perfeito, o grande mágico e Wicca, e círculo de perfeição.

Serviço

O Alles Park abre de quinta a domingo, das 11h às 20h. As atrações estarão disponíveis para atendimento a partir das 12h e encerram às 18h. O endereço é Avenida 21 de Janeiro, 1940, em Pomerode (SC). Para mais informações, acesse o site do parque.