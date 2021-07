O Jardim Botânico, um dos cartões postais mais emblemáticos de Curitiba, agora tem café especial e quitutes que são a cara do Paraná, servidos na galeria Quatro Estações, ao lado da estufa. O café do Jardim Botânico é a terceira unidade do café-escola do Senac na capital. As outras duas ficam no Paço Municipal, na Praça Generoso Marques, e no Belvedere, no bairro São Francisco.

LEIA TAMBÉM

> Comportamentos que provam que você é um curitibano friorento

> Melhor pôr do sol de Curitiba, Praça das Nações é revitalizada após denúncia da Tribuna

> Arroz doce: aprenda a fazer cinco receitas do doce que é sucesso nas festas juninas

Quem assina o menu regional, é a chef Débora Borba de Souza, que também é instrutora do Senac. Entre as comidinhas que são a cara do estado servidas no café do Jardim Botânico estão o escondidinho de barreado, a palha italiana paranaense e a coxinha da Lapa. “A gente já tem esse menu no Belvedere, que também é um ponto bem turístico. A ideia é apresentar a quem é de fora comida bem típica do nosso Paraná”, explica.

A coxinha da Lapa, por exemplo, é uma receita da cidade histórica que fica a uma hora de Curitiba. “É uma receita antiga, de 1940, que surgiu um dia em que uma dona de casa quis aproveitar um restinho de farofa e frango e fez o recheio para um salgado feito com massinha de pastel”, explica. A iguaria fica com a casquinha crocante e o recheio molhadinho, feito com farinha de milho misturada ao frango.

Já a versão paranaense da palha italiana ganhou toque de amendoim, outro produto bastante produzido por aqui. “É um diferencial para os turistas, que têm a chance de conhecer um pouco da nossa cultura gastronômica nos nossos cafés”, completa a chef Débora.

A coxinha da Lapa é um dos quitutes com sotaque paranaense do Jardim Botânico. Foto: Bruno Tadashi/Senac

Assim como acontece nas outras unidades, o café servido é o Kaldi, café especial do Norte Pioneiro do Paraná, uma das regiões produtoras de Indicação Geográfica do Paraná. Além dos grãos diferenciados, a unidade recebeu uma máquina de café expresso de última geração – a primeira instalada no Paraná, que além de preparar a bebida para o público, serve para a capacitação de futuros baristas do Senac.

Serviço

Café-escola Senac Jardim Botânico

Onde: Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350

Quando: todos os dias da semana, das 10h às 18h

Mais informações: @senacparana

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *