Sexta-feira (2) será uma data especial para o Âmbar Curitiba. Além da transmissão da partida entre a seleção brasileira e a seleção camaronesa de futebol na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, o bar curitibano vai celebrar o retorno do músico Ras Gon ao Brasil.

Depois de três anos, o artista que é referência no estilo musical da cultura rastafari estará em Curitiba para apresentação no Âmbar. “Estou muito feliz de sentir novamente a energia do povo brasileiro que é incrível. Será minha primeira apresentação no Âmbar e estou com muita expectativa para esse reencontro”, ressalta o artista.

Arena Âmbar

Depois de enfrentar a Sérvia e a Suíça pelo grupo G na Copa do Mundo do Catar, o Brasil jogará contra a seleção de Camarões na próxima sexta-feira (2), às 16h (horário de Brasília). O Âmbar fará a transmissão da partida ao vivo em um telão principal de 6×4 metros instalado na área externa e em outros quatro televisores espalhados pelo ambiente interno. Além da decoração temática, os torcedores também poderão desfrutar de um cardápio com drinks autorais exclusivos e petiscos que foi especialmente desenvolvido para a temporada de jogos da Copa do Mundo.

O afterparty do Âmbar Curitiba com show de Ras Gon e apresentação do DJ Webo também estará disponível para o público em geral. Os ingressos custam R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino). As reservas de mesas e ingressos podem ser realizadas através do WhatsApp (41) 9 9902-0327.

Serviço

Data e horário: 2 de dezembro, a partir das 14h

Endereço: Âmbar Curitiba (Rua Cel. Dulcídio, 918 – Batel)

Entrada: R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino)

Reservas: (41) 9 9902-0327 (WhatsApp)

