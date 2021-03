Em função das atualizações nos protocolos publicados pelo Governo do Estado do Paraná e seguindo as recomendações de higiene e distanciamento social no combate ao avanço da pandemia da covid-19, a estreia de Jurassic Safari Experience, em Curitiba, foi adiada. A temporada de apresentações acontecerá a partir de 07 de agosto, no Estacionamento do Restaurante Madalosso.

Os ingressos adquiridos continuam válidos e o cliente receberá uma mensagem no mesmo e-mail cadastrado no ato da compra. Em caso de dúvidas, os clientes também podem entrar em contato por meajuda@olhaoingresso.com.br. Avisos também foram postados nas redes sociais do evento. Informamos que Jurassic Safari Experience segue rigorosamente os protocolos de segurança visando o conforto e o bem estar do visitante.