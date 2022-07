O KLB cresceu e também mudou, assim como seu público. Kiko, Leandro e Bruno voltaram a fazer shows depois de sete anos parados e valeu muito a pena. E se você imagina que a apresentação dos caras continua sendo no estilo adolescente, anos 2000, vai levar uma boa surpresa. Leandro enfatizou em entrevista exclusiva para Tribuna que o show seria uma verdadeira experience. Ele estava certo.

Na noite do último sábado (30), na Live Curitiba, os caras mostraram que estão diferentes, mais modernos com a turnê comemorativa “20+2 Experience” . Além do ar de nostalgia dos grandes sucessos como “A dor desse amor”, “Ela não está aqui”, “Por que tem que ser assim?” e “Estou em suas mãos”, eles dominaram o palco e mostraram um lado rock n’ roll enérgico ao tocar Aerosmith, Beatles e até Pink Floyd.

É claro, o público já não é mais o mesmo. As adolescentes agora são mulheres na faixa dos 30 e 40 anos. Algumas levaram os filhos para conhecer a banda que “avassalou os corações” de quando eram meninas. Maridos e namorados também acompanharam.

Um coro, em quase sua maioria feminino, dominou a casa de shows minutos antes dos meninos entrarem no palco e só terminou depois do bis. Muitas aderiram a experiência nostálgica completa KLB com faixas rosa do trio na testa.

O show começou cheio de energia e no palco era visível a satisfação do trio. Leandro dominou o público e interagiu ao estilo Freddie Mercury, aguçando o coro da galera, durante as duas horas de apresentação.

Rock n’ roll de verdade

Quem é fã dos caras desde os anos 2000 sabe que as influências do KLB é bem rock n’ roll, sem deixar a essência romântica. Não só o estilo harmônico dos vocais, que veio do Bee Gees, os caras também curtem o rock clássico de Beatles e Stones.

Na experience da noite de sábado, os irmãos revelaram que sabem fazer um rock bem enérgico. Eles começaram a série de covers com Aerosmith de “I Don’t Wanna Miss a Thing”, depois a balada de Michael Jackson “Heal the World” e o hino contra a fome na África de 1985 “We Are The World”. Eles continuaram com “Everything I do” de Bryan Adams, “I Wanna Hold Your Hand” dos Beatles e surpreenderam com “Another Brick in the Wall” de Pink Floyd.

Não só os covers foram bem rock ‘n roll. Sucessos da banda também ganharam uma versão mais moderna, como “Carolina” de 2005. O hit já tinha uma pegada mais forte na guitarra de Kiko e no vocal de Bruno, mas pareceu mais atual e madura na voz do Bruno de 2022.

Leandro, vocalista principal, ficou livre no palco durante boa parte da apresentação e cativou o público com um super solo de bateria. No bis, a banda levantou um coro uníssimo do público com “Ela não está aqui” e com a versão de “Olhar 43” do RPM.