Os amantes da cutelaria tem encontro marcado no início de julho em Curitiba. A Knife Show reúne colecionadores e alguns dos mais renomados fabricantes de facas, espadas e machados do Brasil, com feira especializada para atender ao setor e forjamentos de facas e espadas ao vivo, além de sorteios e opções de chope e gastronomia. O evento será nos dias 2 e 3 no antigo Cassino do Ahú.

Não houve feira nos últimos anos por conta da pandemia. A Knife Show é estruturada com o objetivo de possibilitar aos expositores a oportunidade de realizar ótimos negócios. O local privilegiado proporciona excelentes condições de conforto para os expositores e para o publico em geral.

Além da cutelaria, haverá stands com produtos relacionados ao publico presente, como militarias, arqueria, bushcraft, sobrevivência, camping selvagem e muito mais!

Os organizadores garantem que será um evento inédito, com peças criadas exclusivamente para a Knife Show. Cuteleiros e demais expositores foram convidados a trazer peças raras e de acervo pessoal, para tornar a experiência dos visitantes ainda mais rica. Haverá avaliadores para precificar as raridades.

Em uma oficina de cutelaria especialmente montada para este fim, serão realizadas diversas demonstrações de forjamento e de outras técnicas de fabricação envolvidas na criação e produção de peças de cutelaria artesanal. Os workshops têm o objetivo de proporcionar ao publico presente a oportunidade de ver, ao vivo, as técnicas de forjamento, entre outras.

Foto: Divulgação

Durante o evento serão ofertadas duas palestras sobre tópicos muito importantes:​

– Como afiar corretamente as facas de uso diário!​

– Como aumentar a vida útil das suas facas!​

Confira os cuteleiros e empresas que vão participar do Knife Show Curitiba!

Adriano kestring, Albino, Alcides Pileggi, Alexandre Camargo Costa, Aloisio Henrique Selhorst, Andre Luis Gonçalves, Antonio Frizzo Jr, Ares Cutelaria, Ariel Goulart, Carneiro, Celso Ari Schlichting, Celso Luiz Fernandes, Cervejaria Benckebier, Claudio M. M. Duque, Clayton Batista dos Santos Rodrigues Costa, Cleto Stival, Crosster, Cutelaria Elmo, Cutelaria LS Ltda, Davi Brozoski, Edmundo Trein, Edson de Camargo, Everton Felini, Fabio Augusto Steinbach, Fabio Oliveira Barros, Flavio Freitas Dinão Junior, Franco Uhlmann, Gerson Bragagnoli, Giovane Westerlon, Guajuvira Produtos para Cutelaria, Guarim Gonçalves Neto, Higor Anunciação, Jair Klutchcouski, João Petry, Joeliton de Souza Satiuq, JP Abrasivos, Juliano Dresch, Lairto Sartor, Leandro Riva – Facas Macanuda, Leonardo de Azevedo Pereira de Borba, Lucas Guolo Leffa, Lucas Setim Titon, Luiz Cássio Aguiar Becker Filho, Manufakt, Marcelo Adriano Vargas Pereira, Marcelo Locatelli Carstens, Marciano Moscatelli, Marco Borchardt, Marcos Cury, Mario Alvarenga / Alessandra, Metalúrgica Costa e Fio Ltda, Paulo Barreto, Paulo Suett, Poliabra Abrasivos, Rafael Lopes Ravaglio, Ricardo Freitas, Robert Giuliano Okamoto, Rodrigo da Silva, Rodrigo Fontoura Englert, Rubes Adão dos Santos, Sandro Eduardo Boeck, Silvana Mouzinho, Synesio leirião Filho, Verneldo Hugo Milbradt.