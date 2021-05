Com decoração temática e opções gastronômicas, um novo espaço promete ser ponto de encontro para os apaixonados pelo mundo geek em Curitiba. Inaugurado no dia 4 de maio, data conhecida como o Dia do Star Wars, o Shinobis Pop Culture and Food chega à capital paranaense com a proposta de unir cultura pop e baixa gastronomia.

Localizado no Centro de Curitiba, na rua Dr. Faivre, o local foi criado a partir do evento referência no mundo geek da cidade há mais de 10 anos, o Shinobi Spirit, como explica sócio-fundador do empreendimento, Rogério Ramos.

“Queremos oferecer o que há de melhor no Shinobi Spirit em um local especial. O público pode esperar, além de opções gastronômicas, um espaço único e apaixonante para todos que dividem do mesmo entusiasmo pelo universo geek, independente de qual seja sua vertente favorita, com decoração temática e interativa, games, eventos especiais, entre outros. É um lugar feito para todos”, diz Rogério.

Foto: Divulgação/Shinobis

Opções do cardápio

O cardápio, desenvolvido pela chef Maria Carolina Castro, reúne itens que vão de R$12 (Smash Burger) a R$70 (Hidromel), abrangendo hambúrgueres, petiscos, chopes e também opções vegetarianas. Entre eles, o Hambúrguer Sasuke (R$18), com pão, hambúrguer artesanal de carne bovina (120g), queijo cheddar, alface, tomate e maionese e a porção de Frango K-Pop (R$18 – 400g), composto por petiscos de frango frito com acompanhamento de molho coreano apimentado. Há entre os chopes o Pilsen tradicional (R$7 – 300ml /R$12 – 440ml), e o de Vinho (R$9 – 300ml/R$13 – 440ml). Bebidas não alcóolicas, como refrigerantes e sucos, também estão disponíveis.

Opções especiais e temáticas também fazem parte do cardápio por período limitado. Para a semana de inauguração, um drink especial foi desenvolvido, o Bantha Milk (R$15), baseado na popular bebida na franquia Star Wars. A opção, que foi escolhida devido à data de inauguração do Shinobis, o Dia do Star Wars, devido ao trocadilho “May the 4th be with you”, consiste em um drink com base de leite com versões alcoólica e não alcoólica.

Foto: Divulgação/Shinobis

Decoração lúdica

Com aproximadamente 236 m², o espaço conta com duas áreas especiais: a interna, que reúne o espaço gastronômico e exposição e venda de itens de colecionador; e a externa, com fliperamas e painéis especiais instagramáveis inspirados em produções como “The Mandalorian”, do universo Star Wars, “Stranger Things”, “Harry Potter”, entre outros.

“Os nossos paineis instagramáveis serão alterados periodicamente, sempre trazendo uma produção especial como inspiração”, comenta Everaldo Gustavo, sócio-fundador do Shinobis. No futuro, o local ainda deve receber stands com produtos geek para venda, karaoke, estúdio de tatuagem e estúdio de dança k-pop, dizem os proprietários.

Sem aglomeração

Para não estimular nenhum tipo de aglomeração durante a pandemia de covid-19, os sócios do Shinobis Pop Culture afirmam que o local teve sua capacidade total reduzida de 125 para apenas 30 pessoas, com distanciamento entre as mesas e ampla ventilação natural. E a entrada na casa somente é autorizada após a realização dos protocolos emitidos pelas autoridades de saúde, sendo o uso obrigatório de máscara, medição de temperatura e álcool em gel.

Serviço

Shinobis – Pop Culture and Food

Endereço: Rua Dr. Faivre, 507 – Centro – Curitiba

Horário de Funcionamento: Terça-feira a sexta, das 16h às 23h; sábado das 14h às 23h e domingo das 14h às 21h

Redes Sociais: Instagram e Facebook

Telefone: (41) 98836-9385