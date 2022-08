Teatro musical? Circo? Restaurante? O espetáculo Levity, apresentado pelo Ministério do Turismo e Britânia, é a união de todas estas artes para entregar ao público um momento único e inesquecível. O público curitibano poderá conferir em primeira mão este espetáculo em estreia nacional no próximo sábado (6), no Ópera Concept Hall, às 19h.

Diretor de grandes espetáculos da Broadway no Brasil, como o superpremiado e grande sucesso de bilheteria Shrek O Musical, Diego Ramiro inova e cria uma peça original, que transportará o espectador para uma experiência imersiva artística sensorial, desde a arte no palco até a arte no paladar.

Levity conta a história – ambientada na Londres do século XIX – do casal Noah e Alice, amigos desde a infância e que buscam descobrir juntos respostas sobre a vida e o autoconhecimento. Noah é um médico neurologista no campo da psicologia e entusiasta no campo da Botânica. Juntos em um experimento, acessam um mundo surreal onde entrarão em contato com suas verdadeiras emoções e descobrirão o caminho para a verdadeira felicidade.

O enredo se relaciona com a época em que foi escrito, durante a pandemia, momento o qual levou muitas pessoas a se reavaliar, entrar em contato com as próprias emoções e evoluir emocionalmente.

O diretor Diego Ramiro tem vasta experiência e credibilidade no mundo artístico, desde atuações memoráveis na televisão nos anos 1990 até a parte de produção, foi o responsável pelo premiado “Shrek O Musical”, que ganhou diversas condecorações, como o “Prêmio Arte Qualidade Brasil 2013”, como melhor musical, e o “Prêmio Bibi Ferreira 2014”, como melhor versão brasileira. Este musical foi desenvolvido por meio da Kabuki Live, uma empresa de entretenimento fundada por Ramiro, que se tornou a primeira da América do Sul a representar oficialmente a DreamWorks.

O espetáculo

O autor da obra, Diego Ramiro, explica esta concepção artística inovadora que chega ao Brasil: “Este conceito, em inglês one stop shop, que em um lugar você consegue ter toda a experiência, é uma tendência fora do Brasil, e eu resolvi trazê-lo, juntando circo, teatro musical e a gastronomia molecular. Nos dias atuais isto é um facilitador. Você vai em um único ambiente e consegue ter algo único, diferente, sensorial, para o paladar, para a audição, enfim. A gente consegue entregar um todo nesta experiência. Por isto é muito bacana e um grande diferencial nosso, da Kabuki Live, em desenvolver este tipo de conteúdo aqui no Brasil”.

A união da gastronomia molecular com o que será apresentado no palco permite ao espectador mergulhar no conceito, relacionando os pratos servidos – que também contam uma história – com a apresentação em si.

A parte gastronômica foi desenvolvida por Gabriel Herrera, formado pela renomada Basque Culinary Center em San Sebastian, na Espanha. “O grande diferencial do Levity, é que eu, como diretor, me preocupei muito que a gastronomia ajudasse na narrativa do espetáculo. O público chega e tem o welcome drink, depois a entrada, prato principal e sobremesa, durante os intervalos, e todos os pratos se conectam com a narrativa”, adiciona Ramiro.

O público curitibano poderá prestigiar em primeira mão esta imersão artística gastronômica, circense e teatral que rodará o Brasil nos próximos meses. A Kabuki Live, fundada em São Paulo, escolheu a cidade para esta e outras iniciativas que fomentam a produção cultural: “Tenho um carinho muito grande por este espetáculo, que eu pensei e escrevi durante a pandemia. Nosso desafio é fazer uma grande estreia nacional de Levity, que vai rodar o Brasil inteiro, começando em Curitiba”.

A superprodução deve contar com uma equipe de aproximadamente uma centena de profissionais, incluindo 10 atores, cantores, bailarinos e artistas circenses, para entregar um momento único aos presentes.

Serviço

O que? Espetáculo LEVITY

Quando? 6 de Agosto de 2022 (sábado), às 19h (duração 120 minutos).

Onde? Ópera Concept Hall (Rua Via Veneto, 505 – Santa Felicidade).

Quanto? Vendas pelo site do Disk Ingressos!

Bistrô sem Jantar – R$180,00 (inteira) e R$90,00 (meia-entrada) + taxa adm;

Mesa com Jantar – R$280,00 (inteira) e R$190,00 (meia-entrada) + taxa adm;

Mesa Vip com Jantar e Bebidas – R$395,00 (inteira) e R$270,00 (meia-entrada) + taxa adm.

Jantar completo: Welcome drink, entrada, prato principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas. Bebidas alcoólicas somente para maiores de 18 anos.



A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por titular.

Informações p/ o público: (41) 33150808

Ficha Técnica

Direção Geral: Diego Ramiro

Direção de cena e movimento: Giovana Póvoas

Direção Musical e versões: Débora Bérgamo

Desenhador de Luz: Reinaldo Wuicik

Desenhador de Som: Chico Esmanhoto

Figurino e Visagismo: Alex D’arc

Elenco: André Tonanni, Madu Forti e grande elenco.

Realização: Kabuki Live

Patrocinadores: Ministério do Turismo e Britânia

Projeto através de Lei Nacional de Incentivo à Cultura