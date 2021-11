Quem quiser conferir os pontos turísticos de Curitiba a bordo da Linha Turismo terá mais tempo neste fim de ano. Os ônibus de dois andares vão funcionar em horário estendido a partir do próximo sábado (27).

A linha, que geralmente opera de 8h30 a 17h30, vai circular entre 8h30 e 19h30 (última saída do ponto inicial, na Rua 24 horas). Também terá uma frequência maior nos fins de semana, com saída a cada 15 minutos . Durante a semana, o intervalo é de 30 minutos.

A programação faz parte das ações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021. A Linha Turismo passa por 26 pontos da cidade, como Museu Oscar Niemeyer, Ópera de Arame, Parque Barigui, Passeio Público e Parque Tanguá.

“Muitos pontos turísticos estão enfeitados para o Natal e, com o horário estendido, as pessoas poderão conferir também a decoração natalina no começo da noite”, diz o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto.

Linha Turismo

Funcionamento: de terça-feira a domingo

Horários: das 8h30 às 19h30

Ponto inicial: Rua 24 horas

Tarifa: R$ 50 (turistas) e R$ 4,50 pelo cartão transporte para moradores da cidade às terças, quartas e quintas-feiras

Primavera social

Quem é morador da cidade também pode aproveitar, além do horário estendido, o projeto Primavera, que tem tarifa social a R$ 4,50 às terças, quartas e quintas-feiras, com pagamento pelo cartão transporte da Urbs. A promoção vai até 16 de dezembro. Confira as regras para os usuários:

Será permitida somente a utilização do cartão usuário com créditos adquiridos por pessoa física. O sistema não permitirá a utilização de vale transporte creditado pelo empregador.

Para cada embarque será debitado o valor da tarifa vigente da RIT (Rede Integrada de Transporte), de R$ 4,50;

Os dias da semana permitidos para utilização do cartão usuário serão terças, quartas e quintas-feiras, exceto feriados;

Não serão permitidas utilizações de cartão na modalidade estudante, avulso ou isenção tarifária;

O sistema permitirá que o cartão seja utilizado somente pelo seu titular, impossibilitando que seja utilizado repetidamente no mesmo ônibus;

As pessoas que fizerem novos cartões-transporte na modalidade usuário terão um prazo de carência de dez dias após sua confecção para serem utilizados na Linha Turismo. Para fazer o cartão usuário basta agendar no site da Urbs e comparecer ao local e horário agendados com documentação solicitada no momento do agendamento. A primeira via do cartão é gratuita.

