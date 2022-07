A criançada e toda a família que está curtindo o litoral do Paraná durante as férias de julho poderão aproveitar uma programação diferenciada e cheia de magia na próxima semana. De 10 a 17 de julho acontece o Tenda Circo.

Realizado pela Agência Canal, Governo do Paraná, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, através da Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio da Copel, o projeto levará a magia do circo através de show de mágica, malabares, equilibrista, apresentação com tecido, entre outros.

+ Leia mais: Versão de “O Lago dos Cisnes” é apresentado pelo Balé Teatro Guaíra

“Pensamos em um projeto que levasse cultura, entretenimento e diversão para todas as idades, e nada melhor que o circo para isso. Nossa ideia é trazer encanto, sorrisos e alegria para toda população.”, explica Aldo Malucelli, da Agência Canal.

Com duração de cerca de 60 minutos, as apresentações serão realizadas nas principais praças de Guaratuba, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba. Inclusive as primeiras apresentações ocorrem durante a tradicional Festa do Divino, em Guaratuba.

As apresentações são gratuitas e para participar basta chegar ao local no horário marcado. Confira os locais abaixo: