As famílias que estão curtindo as férias de janeiro no litoral do Paraná vão poder participar de uma programação diferenciada e cheia de magia até o dia 30 de janeiro. O projeto Tenda Verão, realizado pela Agência Canal, Governo do Paraná, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Pátria Amada Brasil, através da Lei de Incentivo à Cultura e patrocinada pela Copel levará a magia do circo para as principais cidades do litoral paranaense através do espetáculo Brincando de Teatro.

“Durante esse período muitas famílias ficam no litoral, aproveitando as férias. Por isso pensamos em um projeto que levasse cultura, entretenimento e diversão para todas as idades, e nada melhor que o circo para isso. Nossa ideia é trazer encanto, sorrisos e alegria em um momento em que a população precisa tanto. Tudo isso de forma segura e ao ar livre, com exigência do uso de máscara e outros cuidados pois temos ciência que a pandemia ainda não acabou”, explica Aldo Malucelli, da Agência Canal.

No espetáculo, a ideia é incentivar a convivência entre os diferentes através da história de uma palhaça com dois animais de estimação que vivem brigando. De maneira lúdica, a personagem busca resolver o problema explorando elementos circenses, com muita mágica, malabarismo e toda a magia do circo.

Com duração de cerca de 45 minutos, as apresentações serão realizadas nas principais praças de cada uma das cidades, sempre nas Arenas Verão Paraná. “Fizemos um espetáculo que tem como objetivo de levar a mensagem de incentivo a convivência entre pessoas diferentes, expondo o tema de maneira lúdica e divertida”, diz Aldo.

As apresentações são gratuitas e acontecem todas as sextas, sábados e domingos. Em Morretes, Antonina e Paranaguá as apresentações acontecem às 16h e às 17h30, nas outras cidades sempre às 19h e às 20h. Não é preciso adquirir ingresso antecipadamente, basta comparecer ao local.

Serviço:

14/01 Sexta – Ipanema

15/01 Sábado – Shangri-lá (Beira-mar)

16/01 Domingo – Guaratuba (Praia do Cristo)

21/01 Sexta – Paranaguá (Praia Central)

22/01 Sábado – Morretes (Praia Central)

23/01 Domingo – Antonina (Praça Central)

28/01 Sexta – Praia de Leste (Praia Central)

29/01 Sábado – Caiobá (Avenida Atlântica, final da Rua Londrina)

30/01 Domingo – Ipanema (Beira-mar)