Uma das maiores e mais tradicionais casas de show de Curitiba ganha um reforço importante na retomada da sua agenda de atrações. É que a TIM acaba de anunciar patrocínio à Live ao longo desse ano de 2022. A casa, que passou a ser administrada pela Opus Entretenimento no final de 2021, se prepara para voltar a movimentar

a noite curitibana. O show de estreia da parceira está confirmado: Grupo Menos é Mais, dia 25 de março.

Em um ano de parceria estarão contemplados cerca de 50 shows de expressão nacional, que acontecerão num ambiente com capacidade para 5 mil pessoas, estrutura diferenciada de bar decorado, ar condicionado, sistema de som de última geração, camarotes com entrada e atendimento exclusivos, e amplo estacionamento.

Tudo isso coloca a Live, segundo seus organizadores, num novo e mais alto patamar de casas de show. Esse patrocínio faz parte da estratégia da TIM de retomada de presença em grandes eventos de música, reforçando esse importante ativo da marca.

“A música é um dos pilares de conexão da TIM com o público e poder participar do retorno da Live, após o enfrentamento de um tempo tão adverso, é um marco e uma alegria para nós. Estaremos perto do nosso público, sendo vistos em vários espaços da casa, em ações de relacionamento e de vendas, também com promoções e descontos exclusivos, potencializando o apoio da companhia com diversos benefícios para os clientes”, comenta o Diretor Comercial da TIM para a região Sul, Christian Krieger.

Inaugurada em 2016, a Live Curitiba se destaca entre as melhores casas de show da região sul do Brasil. Anitta, Luan Santana, Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Alok, Henrique & Juliano e Thiaguinho são alguns dos artistas de reconhecimento nacional que já se apresentaram no espaço. A casa também colocou Curitiba novamente na rota dos grandes shows internacionais com atrações como Jason Mraz, Alice Cooper, The Cult, Simple Plan e Whitesnake, entre outros.