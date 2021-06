As festas juninas mais uma vez não irão acontecer presencialmente. Assim como no ano passado, por conta da pandemia do Coronavírus e com aumento de números de casos nos últimos meses na capital paranaense, eventos culturais estão suspensos. E, pra não passar em branco, o Pe. Reginaldo Manzotti irá realizar a segunda edição de “Arraiá do Seu Vigário”, nesta sexta-feira (11), a partir das 19h, no seu canal do Youtube.

Como no ano passado, evento vai contar com muita música, participações especiais, brincadeiras, preparação de uma receita de comida típica escolhida pelos seguidores do Instagram do padre e ainda revelar se Manzotti vai cumprir com o desafio da dança do carpinteiro.

Sucesso

A primeira edição do “Arraiá do Seu Vigário” bateu um milhão de visualização no Youtube e arrecadou mais de 120 toneladas de alimentos para famílias e instituições carentes.

Além do Youtube, o evento será transmitido pela TV Evangelizar, Rádios Evangelizar e emissoras de rádios parceiras.

Serviço

Arraiá do Seu Vigário

Quando: Sexta-feira (11), a partir das 19h

Onde: Canal do Youtube, TV Evangelizar, Rádios Evangelizar e emissoras de rádios parceiras