Quem já se vacinou contra a covid-19 terá descontos para compra de livros nesta domingo e no próximo final de semana em Curitiba e em outras cidades do país. Quem oferece o benefício é a Livraria da Vila. Serão 20% de desconto na compra de qualquer livro (exceto os didáticos).

É só apresentar a sua carteira de vacinação em qualquer uma das 14 unidades da livraria (no Paraná, além de Curitiba, Londrina também tem) vai ganhar o benefício. A empresa já registrou aumento aumento médio no movimento. A unidade curitibana fic localizada no Shopping Pátio Batel.