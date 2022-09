Os fãs que esperavam ansiosos para curtir uma show da cantora Ludmilla em Curitiba, já podem se preparar para o próximo dia 8 de outubro (sábado). Chamado ‘Numanice’, o show é resultado de uma promessa que a cantora fez após vencer o Prêmio Multishow de 2019. Se ela ficasse com o troféu na categoria “Melhor Cantora”, ela faria um álbum e um show cantando pagode.

A apresentação será na Pedreira Paulo Leminski e os ingressos estarão à venda a partir de terça-feira, dia 6 de setembro, em Blueticket.com.br.

+ Leia mais: Serviço de engorda da orla de Matinhos é retomado com volta de draga Galileo Galilei

Lançado em abril de 2020, o trabalho marcou a estreia da cantora no ritmo e teve grande aprovação do público. Graças a este sucesso, ela ultrapassou barreiras em um segmento majoritariamente dominado por homens e reposicionou o gênero como tendência. De lá para cá a cantora não parou mais e conciliou os ritmos.

“O ‘Numanice’ se tornou um projeto enorme sem a menor pretensão. Claro que imaginava que as pessoas iam gostar, mas jamais imaginei que ia lançar tanto conteúdo dele em tão pouco tempo e que ia estabelecer novos recordes no segmento. Sou muito feliz por isso e muito grata a toda comunidade pagodeira, que sempre foi muito generosa e receptiva comigo”, afirma Ludmilla.

Com o enorme sucesso do projeto, a artista lançou um segundo álbum de estúdio “Numanice #2”. Com dez faixas inéditas – todas assinadas por Lud, o EP que conta com algumas participações foi um recorde no segmento com todas as músicas no TOP 200. Além disso, em menos de 24h do lançamento, o trabalho alcançou mais de 1 milhão de plays nas plataformas digitais.

+ Veja também: Araucárias derrubadas! Homem desmata vegetação na Grande Curitiba e leva multa milionária

Pela primeira vez em Curitiba com este trabalho, Ludmilla traz para a capital uma mistura incrível de ritmos com muito pagode, samba e sem deixar de fora os hits que a consagraram. O show é uma produção da Like Entretenimento e Seven Experience.