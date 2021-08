O Prêmio Bom Gourmet 2021 já começou e conta com a participação dos nossos leitores. Venha indicar as novidades que você viu surgir no seu bairro, rua ou vizinhança desde janeiro de 2020. Lembre-se daquele lugar imperdível de Curitiba que todo mundo precisa conhecer! Na categoria Etapa Popular – Novidades, as indicações podem ser feitas até o dia 30 de agosto pelo site do Prêmio www.premiobomgourmet.com.br

LEIA TAMBÉM:

> Três passeios de moto imperdíveis pra fazer em um bate e volta saindo de Curitiba

> Comida “engordativa” do inverno também pode ser saudável; saiba como!

> Empresário de Curitiba cria lanche inovador e faz sucesso; Conheça

Os 30 estabelecimentos mais indicados nesta categoria Etapa Popular – Novidades vão compor o guia das novas iniciativas que surgiram durante a pandemia e serão revelados na edição especial do Prêmio no dia 27 de novembro.

O que mudou na edição do Prêmio em 2021? Não haverá vencedores, não vamos apontar primeiros lugares ou o melhor de cada categoria. Na 11.ª edição do Prêmio, os destaques de cada etapa serão apresentados em listas que serão formadas a partir das indicações on-line do público e também por categorias que terão jurados convidados. Nosso objetivo é direcionar os holofotes para o novo cenário que se formou em Curitiba e região.

>> LEIA TUDO SOBRE O PRÊMIO BOM GOURMET

Confira as etapas do Prêmio Bom Gourmet 2021:

Etapa popular – Novidades

De 9 a 30 de agosto. Indique as novidades pelo site www.premiobomgourmet.com.br

Nesta etapa, HAUS, plataforma de arquitetura, design e decoração da PinÓ, fará uma curadoria entre os 30 novos empreendimentos indicados da etapa anterior e selecionará projetos que apresentam soluções adequadas ao momento que vivemos. Para esta seleção, contará com um grupo especializado de profissionais.

Etapa Popular – Especialidades

A etapa também terá indicação do público e será realizada de 6 a 27 de setembro. O foco não será no prato ou produto, mas o estabelecimento da preferência do leitor. Algumas das categorias que abrem para indicação popular são Cafeteria; Padaria; Doceria; Pizzaria; Hamburgueria; Dogueria; Casa de massas; Casa de carnes; Restaurante oriental; Local com espaço aberto (Urbano); Local com em espaço aberto (Rural); Opção de Almoço; Restaurante oriental.

Diferentemente dos anos anteriores, quando tínhamos mais uma etapa de votação para eleger o primeiro lugar de cada especialidade, na edição de 2021 os nove estabelecimentos mais indicados pelo público em cada categoria entrarão para o grande guia do Prêmio.

Etapa jurados convidados

Com base nas mudanças de consumo, o Prêmio também terá categorias que exigem jurados convidados, consumidores que são assíduos compradores de determinados tipos de produtos e serviços. Este júri vai indicar estabelecimentos em categorias como Onde comprar vinho; Onde comprar cerveja; Restaurante; Entrega; Vende de tudo.

Seleção Bom Gourmet

Aqui, um júri especializado em gastronomia – que acompanha a movimentação do mercado – será formado para apontar as tendências de forma categorizada. Algumas das categorias retratadas são Histórias de mudança de rumo; Bares que se reinventaram; Anjos do setor; o fenômeno das portinhas gastronômicas; Lugares especializados em prato único; Melhores experiências em casa; Empresários resilientes; Para ficar de Olho – profissionais que serão apostas para 2022; Por onde andam os Chefs 5 Estrelas; Valorização da cadeia produtiva; Menus especiais/degustação/confiança.

Web Stories