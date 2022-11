O restaurante Madalosso inaugura, na próxima quarta-feira (16), um novo espaço gastronômico. É o Madalosso Barigui!, no ParkShopping Barigui, a primeira loja da marca em uma praça de alimentação. O espaço vai oferecer os principais itens do cardápio, servidos em porções, além dos tradicionais pratos como o Nhoque à Bolonhesa e a Lasanha na Manteiga.

LEIA AINDA – Filme com Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini é gravado em Curitiba; veja onde

A unidade é um marco no crescimento do restaurante, que nasceu na avenida mais movimentada de Santa Felicidade, em 1963, com apenas 24 lugares. Além disso, também concretiza um sonho antigo da família, de levar as clássicas porções a diversas famílias de toda a cidade.

VIU ESSA? Cozinhas do McDonald’s voltam a abrir as portas para visita do público

“Desde 2019 o Madalosso vem se reinventando e se posicionando como uma marca de presença na vida do povo paranaense. A pandemia nos impulsionou a buscar novas oportunidades de se conectar com nossos clientes”, diz Mariana Werner, CEO do Restaurante Madalosso.

LEIA TAMBÉM:

>> Supermercados promovem ‘Black Friday’ do setor no próximo sábado

>> Encontro de brechós em Curitiba tem roupas a partir de R$ 5 e chope por “ótimo preço”

Bases sólidas para o crescimento

Restaurante Família Madalosso, em Curitiba. Foto: Reprodução/Instagram/ Família Madalosso

Prestes a completar 60 anos, o Madalosso Barigui! consolida a união entre a tradição e inovação. “Construímos bases sólidas que nos deram a segurança na busca por novas oportunidades”, afirma Mariana. De acordo com a CEO, o negócio dá um passo para ser mais do que um almoço de domingo para representar as refeições de todos os dias.

A abertura do espaço no ParkShoppingBarigüi ocorre às 19h do dia 16 de novembro, com a presença do Mascote Polentinha. A loja vai funcionar das 10h às 22h de segunda a sábado e 12h às 20h aos domingos. @familiamadalosso