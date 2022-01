A partir da próxima quarta-feira (19), as crianças que apresentarem o comprovante de vacinação contra a covid-19 ganham uma porção da Polenta Kids no restaurante Madalosso, em Curitiba. A promoção já foi feita para a população adulta e agora tem o objetivo de incentivar a campanha de vacinação infantil.

A porção grátis para as crianças vacinadas será válida de segunda a sexta-feira, no Container Express – exceto às terças, pois o local fica fechado. A entrega da polenta é feita mediante o fornecimento do CPF e disponível apenas para uma retirada por criança.

Vacinação infantil

Curitiba deu início a vacinação contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos nesta segunda-feira (17), começando pelos grupos prioritários – crianças acamadas, institucionalizadas e indígenas. Após a vacinação do primeiro grupo, a capital terá no total dez unidades de Saúde disponíveis para a vacinação dos pequenos.

O restaurante Madalosso enfatizou que a campanha serve como um lembrete e um incentivo às famílias, para levarem suas crianças para realizar a imunização, além de demonstrar o total apoio do restaurante em relação a importância da vacinação de crianças.

Serviço

Família Madalosso

Av. Manoel Ribas 5875, Santa Felicidade

(41) 3372-2121