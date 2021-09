Quem ama cozinha italiana pode se preparar para uma novidade ousada no cardápio da Família Madalosso. O restaurante curitibano criou uma versão especial da tradicional polenta frita: Polenta Flora, saborizada com baunilha e acompanhada de uma calda de doce de leite.

A proposta, segundo o restaurante, é agradar os apaixonados pela mistura do doce e salgado crocante e quentinho – estrela da casa.

LEIA TAMBÉM:

>> Festival da Carne de Onça 2021 comemora 5º anos de conquista histórica

>> Prêmio Bom Gourmet chega à fase popular e recebe indicações para 12 categorias

O Madalosso também aumenta o time das sobremesas com outra novidade: o mil folhas de baunilha. O doce é feito com três camadas de massa folhada, intercaladas com creme e cobertura com açúcar de confeiteiro.

Mil folhas do restaurante Madalosso. Foto: divulgação.

As tradicionais massas da Família Madalosso também vão fazer parte das novidades do restaurante. Algumas ganharam releituras, como o prato mais popular do mundo, o Spagueti. A nova versão da casa é o Verde a Matriciana.

Também há no novo cardápio o inusitado Ravioli de Quatro Queijos na Manteiga de Escarola e Conchiglione de Figo ao Molho Escuro de Figo.

Serviço

Família Madalosso

Av. Manoel Ribas 5875 – Santa Felicidade

Telefone para contato: (41) 3372-2121

Web Stories